Promo folle: Amazon Music Unlimited è gratuito per 3 mesi con grandi novità

Scopri promo, offerte e le migliori novità di novembre 2025 su Amazon Music: nuovi album, originali e playlist imperdibili. Solo per poco gratis per 3 mesi!
Roberta Bonori
Pubblicato il 15 nov 2025
Promo folle: Amazon Music Unlimited è gratuito per 3 mesi con grandi novità

Con Amazon Musichai accesso a un catalogo enorme e in continuo aggiornamento, con milioni di brani, podcast, playlist e contenuti esclusivi. Puoi ascoltare ovunque – smartphone, tablet, pc o smart speaker – e goderti musica anche offline.

La piattaforma mira a offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente grazie alle offerte promozionali che rendono l’iscrizione ancora più vantaggiosa. Inoltre, grazie all’integrazione con Alexa e agli strumenti smart, ascoltare la musica diventa facile e immediato.

Prova Amazon Music Unlimited

L’offerta promozionale del momento

In questo periodo Amazon Music propone alcune delle promozioni più interessanti mai viste. Ad esempio, puoi accedere a 3 mesi gratuiti del piano Unlimited se sei un nuovo utente. Per chi è già abbonato o per certe categorie come studenti, esistono anche promozioni dedicate, come “2-mesi di upgrade gratuiti” sul piano famiglia. In questo mese Amazon Music non si limita alle promozioni: ci sono anche nuove produzioni e contenuti originali che vale davvero la pena scoprire. Ecco alcune tra le più rilevanti:

  • Marco Mengoni ha pubblicato “Coming Home”, disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre 2025.

  • Sono stati annunciati nuovi album internazionali in uscita il 7 novembre, ad esempio Ur an Angel I’m Just Particles della cantautrice neozelandese Benee.

Queste nuove uscite rendono Amazon Music non solo un servizio promozionale, ma una piattaforma viva, aggiornata e ricca di opportunità per gli appassionati di musica. Inoltre, nella stagione natalizia 2025 è stata lanciata una campagna che offre 3 mesi gratuiti per nuovi iscritti tra il 12 novembre e il 9 gennaio, con accesso illimitato, senza annunci, a oltre 100 milioni di canzoni, in qualità audio elevata. Se stai pensando di passare a un servizio di streaming musicale più ricco o semplicemente vuoi provare senza impegno, questa è un’occasione perfetta. Se hai già dispositivi Alexa, smart speaker o smart-tv, l’integrazione con Amazon Music ti offre un’esperienza fluida e moderna.

Prova Amazon Music Unlimited

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Bollette in caduta libera: con Octopus hai la migliore offerta di luce e gas bloccata 1 anno
Offerte

Bollette in caduta libera: con Octopus hai la migliore offerta di luce e gas bloccata 1 anno
Blocchi sia Luce che Gas per 2 anni: l'offerta Engie Energia PuntoFisso contro gli aumenti
Attualità

Blocchi sia Luce che Gas per 2 anni: l'offerta Engie Energia PuntoFisso contro gli aumenti
La Germania come l'Italia: c'è la fibra FTTH, ma nessuno la vuole
Attualità

La Germania come l'Italia: c'è la fibra FTTH, ma nessuno la vuole
Blue Origin, missione compiuta: Elon Musk ora ha un vero sfidante
Attualità

Blue Origin, missione compiuta: Elon Musk ora ha un vero sfidante
Link copiato negli appunti