Promo folle: Amazon Music Unlimited è gratuito per 3 mesi con grandi novità

Con Amazon Musichai accesso a un catalogo enorme e in continuo aggiornamento, con milioni di brani, podcast, playlist e contenuti esclusivi. Puoi ascoltare ovunque – smartphone, tablet, pc o smart speaker – e goderti musica anche offline.

La piattaforma mira a offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente grazie alle offerte promozionali che rendono l’iscrizione ancora più vantaggiosa. Inoltre, grazie all’integrazione con Alexa e agli strumenti smart, ascoltare la musica diventa facile e immediato.

L’offerta promozionale del momento

In questo periodo Amazon Music propone alcune delle promozioni più interessanti mai viste. Ad esempio, puoi accedere a 3 mesi gratuiti del piano Unlimited se sei un nuovo utente. Per chi è già abbonato o per certe categorie come studenti, esistono anche promozioni dedicate, come “2-mesi di upgrade gratuiti” sul piano famiglia. In questo mese Amazon Music non si limita alle promozioni: ci sono anche nuove produzioni e contenuti originali che vale davvero la pena scoprire. Ecco alcune tra le più rilevanti:

Marco Mengoni ha pubblicato “Coming Home”, disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre 2025.

Sono stati annunciati nuovi album internazionali in uscita il 7 novembre, ad esempio Ur an Angel I’m Just Particles della cantautrice neozelandese Benee.

Queste nuove uscite rendono Amazon Music non solo un servizio promozionale, ma una piattaforma viva, aggiornata e ricca di opportunità per gli appassionati di musica. Inoltre, nella stagione natalizia 2025 è stata lanciata una campagna che offre 3 mesi gratuiti per nuovi iscritti tra il 12 novembre e il 9 gennaio, con accesso illimitato, senza annunci, a oltre 100 milioni di canzoni, in qualità audio elevata. Se stai pensando di passare a un servizio di streaming musicale più ricco o semplicemente vuoi provare senza impegno, questa è un’occasione perfetta. Se hai già dispositivi Alexa, smart speaker o smart-tv, l’integrazione con Amazon Music ti offre un’esperienza fluida e moderna.