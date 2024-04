Promo NOW: Cinema + intrattenimento a 6,99 Euro al mese

Siete appassionati di cinema e serie TV? Sognate di avere accesso a un’ampia library di contenuti on demand, da guardare quando e dove volete? Allora non potete perdervi la nuova promozione di NOW Tv! Solo per pochi giorni, è possibile attivare l’abbonamento NOW Cinema + Intrattenimento a soli 6,99 Euro al mese. Un prezzo davvero imperdibile per accedere a un mondo di intrattenimento senza limiti.

L’offerta di NOW Tv abbraccia un vasto assortimento di film, dalle ultime uscite cinematografiche ai classici senza tempo, insieme a un’ampia gamma di programmi televisivi, serie TV di successo internazionale e show dedicati all’intrattenimento di ogni genere.

Attiva l’offerta ora NOW

Con un unico abbonamento, gli utenti hanno la possibilità di navigare attraverso un catalogo ricco e diversificato, capace di rispondere a qualsiasi preferenza o stato d’animo.

Il prezzo di 6,99 Euro al mese è particolarmente attrattivo se si considera la qualità e la quantità dei contenuti offerti. NOW Tv si impegna a mantenere un aggiornamento costante della sua libreria, garantendo così agli abbonati l’accesso a nuovi titoli ogni mese. Inoltre, questa strategia di prezzo fa parte di un approccio più ampio che mira a rendere l’alta qualità dell’intrattenimento accessibile a un pubblico il più vasto possibile, senza compromessi sulla varietà o sulla freschezza dei contenuti.

Con NOW puoi

Guardare migliaia di film, tra cui prime visioni, blockbuster e grandi classici.

Vedere le serie TV più amate del momento, sia italiane che internazionali.

Accedere a show, documentari e programmi per bambini.

Sfruttare la visione su due dispositivi in contemporanea.

Scaricare i contenuti e guardarli offline.

Attivare NOW è facilissimo. ti basta: visitare il sito di NOW o scaricare l’app NOW. Scegliere l’offerta NOW Tv Cinema + Intrattenimento. Creare un account o accedere ad account esistente. Inserire i dati di pagamento. In pochi minuti, sarai pronto a goderti il meglio del cinema e dell’intrattenimento!