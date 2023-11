Promo PIA VPN Black Friday continua: adesso lo sconto è dell’83%

La VPN Private Internet Access (PIA) si colloca tra i servizi più eccellenti attualmente sul mercato per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, posizione rafforzata ulteriormente dalla promo per il Black Friday.

Questa VPN garantisce l’accesso immediato a una vasta rete di server distribuiti globalmente, offre un software completamente open source (quindi più affidabile) e un supporto tecnico disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

Come dicevamo, grazie all’attuale promo presente sul sito ufficiale, puoi sottoscrivere Private Internet Access a soli 1,85 euro al mese per un periodo di 2 anni, ottenendo in omaggio 4 mesi extra di abbonamento.

Inoltre, nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Risparmia l’83% con PIA VPN: l’offerta imperdibile per il Black Friday

Con una solida esperienza decennale nel campo delle VPN e una vasta base di oltre 15 milioni di clienti soddisfatti distribuiti globalmente, PIA VPN si presenta come il massimo ambasciatore del suo settore.

Le caratteristiche avanzate, l’accento sulla sicurezza e l’approccio trasparente emergono come i pilastri fondamentali di questo servizio VPN, che si distingue per la sua straordinaria convenienza.

Tra le sue funzionalità di spicco, si annoverano l’integrazione del protocollo WireGuard, l’assegnazione di indirizzi IP dedicati, opzioni avanzate di crittografia e uno strumento integrato per bloccare annunci pubblicitari e malware.

Il tutto è offerto a un prezzo estremamente competitivo, ancor più conveniente grazie alla promo per il Black Friday, che mantiene il costo al di sotto dei 2 euro.

Una delle caratteristiche più evidenti di Private Internet Access risiede nella sua completa apertura open-source, con il codice sorgente accessibile a tutti.

Questa peculiarità si traduce in due vantaggi significativi: una maggiore resistenza alle vulnerabilità per la VPN e una minore probabilità di compromissione dei dati.

Approfitta subito della promozione per assicurarti una connessione VPN estremamente affidabile e sicura, il tutto a meno di 2 euro al mese per un periodo di 2 anni, più 4 mesi gratis extra.

