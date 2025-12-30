Promo TotalAV: VPN, antivirus e AdBlock al prezzo più basso dell’anno

Promo di fine anno TotalAV: VPN veloce con antivirus e AdBlock inclusi gratis. Sconto dell'80%, solo 1,59 euro al mese.
Eleonora Busi
Pubblicato il 30 dic 2025
Navigare online oggi significa proteggere dati, identità e dispositivi. La nuova promo TotalAV punta dritto verso questo obiettivo, grazie a un pacchetto completo che unisce VPN veloce, antivirus e AdBlock oggi scontato dell’80%. Il prezzo finale è di 1,59 euro al mese.

Acquista TotalAV VPN scontato all’80%

Sicurezza online completa con un’unica offerta

Con questa promozione accedi a una delle migliori VPN sul mercato, affiancata da strumenti essenziali per la protezione online. TotalVPN cripta la tua connessione, nasconde le attività online e tutela la tua identità digitale: è come muoverti sul web con un vero e proprio mantello dell’invisibilità.

La VPN ti protegge in modo efficace anche quando utilizzi Wi-Fi pubblici, come quelli di bar, aeroporti o hotel, dove il rischio di intercettazioni è più alto. Password, dati bancari e informazioni personali restano al sicuro da hacker e occhi indiscreti.

La promo include anche l’accesso a oltre 50 server superveloci distribuiti in diversi Paesi, che ti permettono di aggirare restrizioni geografiche, accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo Paese e riprodurre in streaming piattaforme normalmente limitate.

TotalAV VPN, offerta per le feste

A completare il pacchetto ci sono TotalAV, l’antivirus pensato per proteggere il tuo PC da malware, virus e minacce informatiche, e Total Adblock che elimina automaticamente annunci fastidiosi durante la navigazione. Entrambi sono inclusi gratuitamente, così come le app VPN mobili.

È il prezzo più basso dell’anno: TotalAV a 1,59 euro al mese, con uno sconto dell’80%, la promo che riunisce tutto ciò che serve per proteggerti online. Antivirus, AdBlock e garanzia di rimborso inclusi gratuitamente.

