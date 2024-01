Promozione imperdibile: canone zero e interessi al 4% con Conto Credem Link

Cerchi un conto corrente vantaggioso? Bene! Abbiamo la soluzione adatta a te: Conto Credem Link. Con l’attuale promozione, avrai un pacchetto completo senza canone e con tanti altri vantaggi. Continua a leggere per scoprirli.

Conto Credem Link: canone zero e tanti vantaggi online

Conto Credem Link esce fuori dal circolo vizioso dei conti tradizionale offrendo il canone zero. Non occorre che tu abbia requisiti particolari per aprirlo.

Con il conto è inclusa una carta di debito, disponibile in due versioni, e la possibilità di gestire molte operazioni bancarie tramite il servizio di Internet Banking. Inoltre, un team di consulenti sia online che in filiale sarà sempre a tua completa disposizione.

Un punto di forza di questo conto è il Conto Deposito Più, che è gratuito. Potrai aumentare i tuoi risparmi con un tasso di interesse del 4% per i primi 12 mesi.

Per quanto riguarda la carta di debito inclusa, puoi scegliere tra Credemcard e Credemcard Internazional MasterCard, che ha un canone mensile di 1,5 euro. Puoi anche collegarla a vari wallet digitali.

La procedura di apertura di Conto Credem Link è abbastanza semplice. Devi entrare nel sito ufficiale tramite il bottone qui sotto e cliccare su “APRI CONTO ONLINE”. Se possiedi lo SPID, la procedura è ancora più rapida.

Ti consigliamo di aprire il conto prima possibile, perché l’attuale promozione è a tempo limitato e potrebbe essere cambiata all’improvviso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.