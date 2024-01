Proteggi i tuoi dati a un livello più avanzato con IObit Malware Fighter 11 PRO in offerta

Se per il nuovo anno la tua preoccupazione maggiore è proteggere al meglio i dati conservati nel computer, dovresti prendere in considerazione IObit Malware Fighter 11 PRO, il potente antivirus di IObit pensato per offrire una protezione in tempo reale da oltre 209 milioni di minacce informatiche. Oggi è in offerta a soli 21,99 euro per il primo anno.

Rispetto alla versione gratuita, Malware Fighter PRO di IObit include funzionalità avanzate che garantiscono un PC più sicuro. A partire dal motore antivirus Bitdefender, in aggiunta alla protezione intelligente e alla difesa ransomware rinforzata.

Tutti i vantaggi di un antivirus come IObit Malware Fighter 11 PRO

Con l’antivirus Malware Fighter 11 PRO la protezione dei dati presenti nel computer passa a un livello superiore. Gran parte del merito è l’integrazione del potente motore Bitdefender, disponibile unicamente nella versione a pagamento, che si dimostra come la soluzione più efficace contro i malware altrimenti impossibili da rilevare.

Tra le principali funzionalità del software di IObit segnaliamo anche la protezione della webcam del PC dagli accessi non autorizzati, la prevenzione di possibili attacchi ransomware come NotPetya e WannaCry all’avvio del computer, la scansione più veloce fino al 130% per rilevare le minacce attive e la protezione automatica della privacy con la funzione anti-monitoraggio per il browser.

Il programma di IObit è compatibile sui computer con a bordo il sistema operativo Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista e Windows XP. Inoltre è disponibile anche su Mac.

Approfitta dell’offerta di IObit per acquistare la licenza di 1 anno a soli 21,99 euro, grazie al 20% di sconto applicato con l’ultima promo.

