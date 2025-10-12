Proteggi i tuoi dati con TotalAV Premium: antivirus in promo a 19€, occasione unica

TotalAV Premium in offerta a 19€: proteggi i tuoi dispositivi da virus e phishing e affronta l’autunno in sicurezza. Scopri come proteggerti al meglio.
Roberta Bonori
Pubblicato il 12 ott 2025
Proteggi i tuoi dati con TotalAV Premium: antivirus in promo a 19€, occasione unica

Con l’arrivo dell’autunno, non sono solo i virus stagionali a tornare in agguato. Anche quelli digitali si fanno più aggressivi, approfittando del maggior tempo trascorso online tra lavoro, streaming e shopping. Per questo, TotalAV Premium è la soluzione ideale per chi desidera proteggere i propri dispositivi – computer, smartphone e tablet – da virus, malware e truffe di phishing.

Negli ultimi mesi, infatti, si è registrato un forte aumento delle campagne di phishing, in particolare sugli account Gmail, dove email ingannevoli riescono spesso a trarre in errore anche gli utenti più attenti. E quando un semplice clic può compromettere la sicurezza dei propri dati, è fondamentale affidarsi a strumenti di protezione affidabili e avanzati.

TotalAV Premium: l’antivirus perfetto per proteggere i tuoi dispositivi

TotalAV Premium offre un pacchetto di sicurezza completo, capace di riconoscere e bloccare minacce in tempo reale. Il suo punto di forza è WebShield, una funzione che impedisce l’accesso a siti pericolosi o falsi, progettati per rubare informazioni personali o infettare i dispositivi. Inoltre, grazie all’estensione dedicata per Google Chrome, puoi navigare con la massima tranquillità, ovunque ti trovi.

L’autunno è la stagione perfetta per mettere ordine nella propria vita digitale e fare spazio alla sicurezza. Mentre fuori iniziano le prime piogge e ci si rifugia con una tisana davanti al computer, assicurati che la tua connessione sia davvero protetta. E in questo periodo, c’è anche un motivo in più per scegliere TotalAV: la super offerta autunnale a soli 19€, con uno sconto immediato di 80€ rispetto al prezzo di listino di 99€. Una promozione a tempo limitato che unisce protezione e risparmio, due ingredienti fondamentali per affrontare la stagione con serenità. Meglio approfittarne subito: proteggere i tuoi dati oggi significa vivere un autunno più leggero, al riparo da virus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

