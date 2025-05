Proteggi i tuoi dati e risparmia il 90% con PrivadoVPN: offerta da 24 mesi a 1,11€

Stai scrollando sui social e ti accorgi che è appena uscito un film che aspettavi da tutto l’anno sulla tua piattaforma streaming preferita, ma… non è disponibile nel tuo paese? Puoi aggirare questo problema con PrivadoVPN, che per soli 1,11€ al mese ti consente di navigare in maniera sicura e crittografata e anche di risultare connesso da ogni parte del mondo!

Uno sconto pazzesco del 90% per il piano biennale, che inoltre di garantisce anche 3 mesi aggiuntivi gratuiti. E non solo: aggiungendo, in maniera opzionale, 1,99€ al mese in più avrai anche un potentissimo antivirus da sfruttare al meglio per le tue ricerche online. Una proposta incredibile che non durerà a lungo: approfittane ora e visita il sito di PrivadoVPN.

24 mesi con VPN illimitata al costo di un caffè

Scegliendo il piano biennale da 24 mesi (con 3 mesi extra gratuiti), puoi accedere a un pacchetto completo di funzionalità avanzate, con un risparmio del 90% rispetto al prezzo standard. Scopri alcuni dei vantaggi inclusi:

Dati senza limiti: naviga liberamente senza preoccuparti del consumo di banda.

naviga liberamente senza preoccuparti del consumo di banda. 67 località di server: connettiti ovunque nel mondo per

connettiti ovunque nel mondo per massima libertà digitale.

Fino a 10 dispositivi protetti contemporaneamente: proteggi smartphone, tablet, laptop e altro ancora.

proteggi smartphone, tablet, laptop e altro ancora. Proxy SOCKS5 integrato: per velocità potenziata e maggiore anonimato.

per velocità potenziata e maggiore anonimato. Zero registri: massima riservatezza per una privacy completa.

massima riservatezza per una privacy completa. Blocco degli annunci e protezione dalle minacce: navigazione più pulita e sicura.

navigazione più pulita e sicura. Controllo parentale: mantieni i più piccoli al sicuro durante le loro esplorazioni online.

mantieni i più piccoli al sicuro durante le loro esplorazioni online. Compatibilità universale: funziona con Windows, Android, iOS, macOS, Linux e molti altri dispositivi.

Se preferisci una soluzione più flessibile, è disponibile anche un piano annuale (12 mesi + 3 gratis) a soli 1,33€ al mese, con uno sconto dell’88%, oppure un’opzione mensile a 10,99€. Con PrivadoVPN, proteggi la tua connessione, supera i blocchi geografici e naviga senza compromessi. Non è solo una questione di privacy, è un modo per vivere Internet senza limiti. Attiva ora l’offerta e sperimenta una navigazione sicura e senza confini.