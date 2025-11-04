Proteggi i tuoi dispositivi con TotalAV: ora puoi averlo con l'80% di sconto

Proteggersi dalle minacce informatiche e nascondere la propria identità online contestualmente è possibile solo con alcuni specifici software. Uno dei migliori è TotalAV, strumento che in un unico prodotto mette a disposizione antivirus e VPN illimitata.

Non solo: offre anche altri servizi che accrescono il tuo scudo digitale. Il tutto ad un prezzo in questo momento super scontato: 19€ all’anno invece di 99€, per un risparmio netto di 80€. Vediamo nel dettaglio cosa include TotalAV.

Perché TotalAV è uno dei migliori programmi di cybersecurity

Non sono molti i prodotti in grado di proteggere dai pericoli online e al tempo stesso di garantire la privacy quando si sta navigando in Internet. TotalAV fa parte di questa stretta cerchia. In primo luogo, fornisce un antivirus di livello assoluto, che protegge in tempo reale da virus, trojan, ransomware, tentativi di phishing e altre problematiche del web che possono provocare danni ai tuoi file.

Si tratta di un tool leggero ma potente, che può difendere sia PC che smartphone. A questo si aggiunge una VPN illimitata e ultraveloce, con cui è possibile navigare in anonimato totale. Non solo: grazie ai server distribuiti in più di 90 Paesi si possono superare i blocchi geografici. Un’ottima notizia per chi vuole sbloccare piattaforme streaming estere, giocare online su cataloghi stranieri e visitare siti.

A completare la proposta di TotalAV abbiamo l’adblock integrato, che elimina le pubblicità invasive e i pop up fastidiosi, il password manager per una gestione e protezione delle credenziali e lo strumento di ottimizzazione del PC.

Ribadiamo la promo del momento: 19€ per un anno invece di 99€, cioè 1,59€ al mese. Basta andare sul sito di TotalAV: una volta attivato, non dovrai preoccuparti più di niente.