Proteggi la tua identità digitale scaricando torrent in modo sicuro con una VPN

I file torrent espongono ciascun utente a una serie di potenziali rischi per la loro privacy e sicurezza online. Ecco perché è fondamentale proteggere la propria connessione Internet dalle possibili minacce esterne.

La soluzione più efficace è la VPN, il servizio di rete virtuale privata che nasconde l’indirizzo IP agli occhi di hacker e provider di servizi Internet: ciò permette non solo di mantenere privato il proprio traffico agli occhi dei cybercriminali, ma anche di evitare le limitazioni della larghezza di banda operate dagli ISP durante l’utilizzo dei torrent. Tra le migliori VPN segnaliamo Surfshark, in queste ore in offerta a 2,19 euro al mese per due anni, con tre mesi di servizio extra in regalo.

Surfshark VPN in offerta a 2,19 euro al mese per due anni

Una VPN premium come Surfshark codifica i dati del traffico Internet, impedendo in questo modo ai provider dei servizi di rete di scoprire l’attività web. Di conseguenza, se un ISP non è a conoscenza della natura del traffico, non può nemmeno limitare la larghezza di banda, consentendo quindi all’utente in questione di ottenere una larghezza di banda illimitata.

Un altro punto di forza di Surfshark VPN è il protocollo di crittografia AES-256-GCM, il sistema più potente per nascondere la propria attività web agli occhi di cybercriminali o semplici curiosi. Da segnalare infine anche l’utilizzo dei migliori protocolli VPN, che garantiscono non solo velocità superiori ma anche una maggiore sicurezza: tra questi non manca WireGuard, punto di riferimento nel settore.

Il piano di due anni di Surfshark è in offerta a partire da 2,19 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. La promozione include inoltre la garanzia di rimborso di 30 giorni.