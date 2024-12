Proton 9.0-4: nuova versione migliora più giochi Windows su Linux

Valve ha rilasciato oggi Proton 9.0-4 come ultima versione stabile di questo strumento di compatibilità open source per Steam Play basato su Wine e componenti aggiuntivi per giocare a giochi Windows su sistemi Linux. Il rilascio di Proton 9.0-4 aggiungerà il supporto per più giochi Windows, portando un gameplay più fluido. L’update include anche un supporto ampliato per i nuovi titoli e molte correzioni di bug essenziali. Questa versione consente ora a un’ampia gamma di giochi di funzionare senza problemi fin da subito. Titoli diversi come APB Reloaded, Conqueror’s Blade, Cube Hero Odyssey, Disgaea 4 Complete+ e Hard Chip Demo si sono tutti uniti all’elenco dei titoli ora giocabili di Proton. Anche titoli di alto profilo, come Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 (limitato alle GPU AMD), Total War: SHOGUN 2 e i nuovi supportati Test Drive Unlimited Solar Crown e Warhammer 40k: Space Marine 2, sono ora disponibili.

Inoltre, Proton 9.0-4 risolve alcuni problemi persistenti che i giocatori hanno riscontrato di recente. In particolare, Hell Let Loose è stato stabilizzato per prevenire quei fastidiosi crash durante la connessione ai server. Inoltre, Final Fantasy XVI non soffre più di rallentamenti delle prestazioni causati da eccessive ricerche DLL. Sono state risolte alcuni bug di vecchia data, come i sottili intoppi di input in Rivals of Aether II e crash imprevisti in Chromacell su GPU AMD. Infine, il supporto per l’API NVIDIA Optical Flow e DLSS 3 Frame Generation, promettono esperienze più fluide e visivamente più accattivanti su tutta la linea.

Proton 9.0-4: le altre migliorie introdotte per la compatibilità dei titoli su Linux

Questa versione non riguarda solo l’aggiunta di nuovi titoli o la risoluzione di bug, ma offre anche la piena funzionalità di diversi giochi. Ad esempio, Hotshot Racing e Fablecraft riacquistano le loro capacità multigiocatore e l’esperienza rompicapo I Expect You To Die è di nuovo completamente giocabile. Classici come Star Wars: Knights of the Old Republic non si aprono più su una sconcertante schermata nera quando sono a schermo intero e gemme meno note come Marlow Briggs and the Mask of Death stanno facendo il loro ritorno trionfale alla giocabilità. Altre modifiche interessanti includono una riproduzione video migliorata in giochi come March of Empires e Devil May Cry 3 Special Edition.

Inoltre, i nuovi problemi risolti spaziano dal rendering migliorato dei font in SpellForce 3: Versus Edition, al supporto affidabile per le mod in DOOM Eternal. Vi è poi la modalità a schermo intero stabile per titoli come Dog Brew su Steam Deck. Per concludere, l’aggiornamento affina la stabilità dell’intero sistema. In più, dà priorità ai nuovi thread in modo più intelligente e riduce i tempi di caricamento in titoli più vecchi come Pharaoh Rebirth+. Proton 9.0-4 incorpora una serie di aggiornamenti dello stack tecnologico per garantire migliori prestazioni e compatibilità. Wine Mono è stato aggiornato alla versione 9.3.1, offrendo un supporto .NET framework più robusto all’interno dei giochi.

Anche i livelli di traduzione grafica hanno ricevuto miglioramenti significativi. DXVK è stato aggiornato a v2.5.1 più una correzione di regressione. Inoltre, dxvk-nvapi a v0.7.1 per integrazioni NVIDIA migliorate e vkd3d-proton a v2.13 per migliorare ulteriormente il supporto Direct3D 12. Inoltre, vkd3d-shader è passato a vkd3d-1.14 più un “hack” specializzato per mantenere prestazioni e stabilità ottimali. Per maggiori dettagli e l’elenco di tutte le novità incluse basta consultare il changelog completo pubblicato su GitHub.