Prova gratis per 4 mesi Amazon Music: scopri le ultime uscite e tutto il catalogo

Amazon Music Unlimited lancia nuovamente una promozione speciale a tempo limitato: invece del classico mese di prova, i nuovi utenti possono usufruire di quattro mesi gratuiti per esplorare senza vincoli tutte le funzioni del servizio.

Si tratta di 120 giorni di accesso illimitato, perfetti per testare l’esperienza su qualsiasi dispositivo e decidere in seguito se continuare con l’abbonamento. Per sfruttare il periodo di prova basta andare sul sito di Amazon Music: detto questo, vediamo cosa offre la piattaforma nel dettaglio.

Cosa include l’esperienza di Amazon Music Unlimited

La prova apre le porte a un archivio musicale vastissimo, con oltre 100 milioni di canzoni, incluse le hit degli artisti più seguiti del momento come Sfera Ebbasta, Annalisa, Shiva, Lazza, Gué, Alfa, Olly, Julì e molti altri ancora.

Accanto alla musica, ci sono playlist personalizzate per genere o area geografica, classifiche aggiornate con i brani più popolari e una selezione di podcast di successo, tra cui Lo Zoo di 105, La Zanzara, Alessandro Barbero ed Elisa True Crime. L’abbonamento prevede anche un bonus aggiuntivo: la possibilità di scegliere gratuitamente un titolo tra oltre 350.000 audiolibri disponibili.

Il tutto è accompagnato da audio in alta definizione e dalla compatibilità con tutte le principali piattaforme: smartphone, tablet, PC e dispositivi smart dotati di Alexa. È quindi il momento ideale per attivare la promozione e provare Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi .