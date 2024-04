Prova gratuita di 3 mesi con Revolut Premium: approfitta ora

Chi è Revolut? Una fintech che opera nel settore bancario italiano da diversi anni, la quale offre una vasta gamma di conti che rispondono a ogni necessità. Il fiore all’occhiello è il Conto Revolut Premium, che si distingue per i numerosi vantaggi aggiuntivi rispetto alla versione base, il tutto per un canone mensile di 9,90 euro. Per i nuovi utenti, Revolut ha lanciato una promozione esclusiva: una prova gratuita di 3 mesi per il piano Premium, dando così la possibilità di testare i servizi premium senza vincoli.

Revolut Premium in prova gratuita di 3 mesi: i vantaggi del conto

Durante il periodo di prova, puoi disdire in qualsiasi momento, passando al Conto Revolut Standard senza canone. Per attivare questa offerta, devi entrare nel sito ufficiale di Revolut, registrarti se non sei cliente ed effettuare l’upgrade a Premium.

Quali vantaggi offre questo conto? Una carta personalizzata, limiti di prelievo fino a 400 euro mensili, sconti sui bonifici internazionali, e l’accesso a due conti Revolut <18. Inoltre, se viaggi spesso, ti farà sicuramente piacere il cashback fino al 5% sugli alloggi, l’assicurazione medica globale, l’assicurazione per gli sport invernali, e quella per bagaglio smarrito o voli in ritardo.

Inoltre, se sei un appassionato di trading, otterrai cinque operazioni gratuite al mese e commissioni ridotte su azioni, criptovalute e materie prime.

Come dicevamo, per iniziare la prova gratuita di Revolut Premium, basta entrare nel sito ufficiale. Hai l’opportunità di conoscere tutti i vantaggi del conto senza pagare nulla, con la libertà di annullare il rinnovo automatico ed evitare il canone mensile di 9,99 euro.

Revolut conferma così il suo impegno a fornire soluzioni bancarie innovative e convenienti, adatte alle esigenze di un pubblico sempre più ampio e variegato.