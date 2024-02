Prova gratuitamente i vantaggi di Revolut Premium per 3 mesi

Paghi ogni volta che invii denaro dal tuo conto? I costi nascosti che ti trovi sull’estratto sono troppi? Forse è arrivato il momento di virare verso una soluzione gratuita. Quale? Revolut Premium, una carta conto unica nel suo genere.

La grandiosità di questo conto è che puoi provarlo gratuitamente per 3 mesi, ossia senza pagare il canone mensile di 9,99 euro. Continua a leggere per sapere come aderire a questa promozione.

Revolut Premium: tutti i vantaggi che otterrai

La prima cosa che devi fare per ottenere la prova gratuita di 3 mesi a Revolut Premium è entrare nella pagina dedicata all’offerta e inserire il tuo numero di telefono.

Riceverai un link tramite SMS, che dovrai cliccare per scaricare l’app. Successivamente, dovrai completare la registrazione e accettare l’upgrade a Premium. Stai tranquillo: tutta la procedura è di una facilità estrema.

Come anticipato all’inizio, una volta scaduto il periodo di prova, se decidi di continuare a usare questo profilo di conto, pagherai 9,99 euro al mese di canone. Se decidi di voler tornare alla versione base del conto, puoi annullare il rinnovo poco prima della scadenza dei 3 mesi.

Ti consigliamo di non farlo, perché potrai inviare denaro a chiunque in oltre 60 paesi, effettuare acquisti all’estero nella valuta locale al tasso di cambio più conveniente e accedere a servizi esclusivi.

Potrai anche approfittare degli sconti sugli hotel in tutto il mondo, in modo da trasformare ogni tuto viaggio in un’esperienza più soft. Inoltre, avrai l’accesso esclusivo ai lounge aeroportuali.

Per quanto riguarda la gestione del conto, tramite l’app hai piena autonomia. Puoi bloccare o sbloccare la carta quando vuoi e con un semplice touch. Inoltre, avrai la possibilità di regolare i massimali di spesa e di prelievo secondo le tue esigenze.

Infine, puoi collegare la carta ai wallet digitali più diffusi, come Apple Pay e Google Pay. In questo modo, non avrai bisogno della carta per pagare i tuoi acquisti nei negozi fisici. Ti basta lo smartphone o lo smartwatch per farlo. Se vuoi iniziare subito la prova gratuita, clicca sul bottone qui sotto!

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione