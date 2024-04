PureVPN ti protegge 4 volte in più. E ottieni anche l'83% di sconto

Dì addio ai blocchi regionali che limitano il tuo accesso ai contenuti online. Come? Utilizzando PureVPN, un ottimo servizio di rete virtuale privata che ora puoi trovare anche con uno sconto fino all’83% e 4 mesi extra gratuiti. Il piano più completo, chiamato Max, è un servizio 4 in 1: non solo VPN sicura, ma anche gestore password, crittografia dei file e gestore della privacy.

Non solo VPN: cosa offre PureVPN

Quando ti connetti a Internet attraverso PureVPN, la tua privacy è al sicuro. Grazie al tunnel crittografato, i tuoi dati sono protetti e la tua identità rimane anonima. Non dovrai più preoccuparti di cyber minacce o violazioni della privacy: PureVPN si prende cura di tutto per te.

Con PureVPN, non devi sacrificare la velocità per la sicurezza. I server veloci garantiscono connessioni fluide e affidabili, permettendoti di navigare senza problemi e goderti tutti i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni o blocchi geografici. Inoltre, le app sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi – dagli smartphone alle smart TV.

Questi i tre piani PureVPN in offerta:

Max (3,51 euro al mese, 82% di sconto) che include tutto il pacchetto: VPN, password manager, crittografia e gestore privacy;

(3,51 euro al mese, 82% di sconto) che include tutto il pacchetto: VPN, password manager, crittografia e gestore privacy; Plus (2,03 euro al mese, 81% di sconto), con gli stessi servizi tranne il gestore della privacy;

(2,03 euro al mese, 81% di sconto), con gli stessi servizi tranne il gestore della privacy; Standard (1,91 euro al mese, 83% di sconto): include soltanto un servizio VPN ad alta velocità.

Proteggi la tua privacy, accedi a tutti i contenuti che ami e naviga in tutta sicurezza su Internet. Abbonati a PureVPN e ricevi subito, per un periodo limitato, uno sconto fino all’83% con ben 4 mesi extra gratuiti.