QNAP presenta il primo NAS Thunderbolt 4 al mondo: TVS-hx74T

Si chiama TVS-h674T/TVS-h874T ed è il primo NAS Thunderbolt 4 presentato su scala mondiale. A lanciarlo sul mercato è QNAP che lo descrive come un prodotto progettato esclusivamente per i creatori di contenuti e per chi si occupa di produzione video.

La connettività Thunderbolt 4 è certamente il fiore all’occhiello dei NAS appena presentati: grazie alle due porte integrate, gli utenti possono trasferire contenuti ad altissima velocità. Un aspetto essenziale, ad esempio, per caricare file multimediali acquisiti a risoluzione elevata, ad esempio 4K, da dispositivi professionali.

Le principali caratteristiche dei NAS QNAP TVS-hx74T

Grazie ai processori Intel Core i9, i7 e i5 di 12esima generazione, i nuovi NAS QNAP TVS-hx74T assicurano una notevole potenza di elaborazione, garantendo un editing video 4K collaborativo su più workstation.

La GPU integrata assicura una transcodifica dei video rapida: TVS-hx74T accelera le operazioni in tempo reale sui filmati RAW, consentendo un rapido accesso ai file e la loro revisione da parte di utenti, colleghi e clienti su diversi dispositivi.

Identikit dei nuovi NAS QNAP per i creatori di contenuti

TVS-h674T-i5-32G : NAS Thunderbolt HDD SATA da 3,5” a 6 vani; processore Intel Core i5 6-core/12-thread di 12esima generazione; Intel UHD Graphics 730; 32 GB di RAM DDR4

: NAS Thunderbolt HDD SATA da 3,5” a 6 vani; processore Intel Core i5 6-core/12-thread di 12esima generazione; Intel UHD Graphics 730; 32 GB di RAM DDR4 TVS-h874T-i7-32G : NAS Thunderbolt HDD SATA da 3,5” a 8 vani; processore Intel Core i7 12-core (8P+4E)/20-thread di 12esima generazione; Intel UHD Graphics 770; 32 GB di RAM DDR4

: NAS Thunderbolt HDD SATA da 3,5” a 8 vani; processore Intel Core i7 12-core (8P+4E)/20-thread di 12esima generazione; Intel UHD Graphics 770; 32 GB di RAM DDR4 TVS-h874T-i9-64G: NAS Thunderbolt HDD SATA da 3,5” a 8 vani; processore Intel Core i9 16-core (8P+8E)/24-thread di 12esima generazione; Intel UHD Graphics 770; 64 GB di RAM DDR4

Archiviazione dati performante, versatile e flessibile

In termini di archiviazione dati, TVS-hx74T dispone di due slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 che supportano gli SSD M.2 NVMe. In questo modo si possono creare volumi super performanti dedicati alle lavorazioni sui progetti in corso di sviluppo. Fino a 154 TB di spazio di archiviazione permettono di soddisfare le crescenti esigenze dei progetti creativi; inoltre, grazie alla possibilità di impostare privilegi di accesso in modo granulare, si possono assegnare i diritti agli utenti che hanno titolo scongiurando ingressi non autorizzati.

Il sistema operativo basato su file system ZFS (ne abbiamo parlato nel dettaglio nell’articolo su come scegliere il miglior NAS) offre una protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate per soddisfare le esigenze dei professionisti della creatività. La funzione di Self-Healing aiuta a rilevare e correggere automaticamente i dati danneggiati, assicurando una produzione continua dei video senza interruzioni e garantendo la massima tranquillità nella memorizzazione e gestione dei file.

Connettività di rete e cloud

Sul versante della connettività di rete, i NAS TVS-hx74T offrono porte 2,5 GbE di serie ma sono aggiornabili addirittura a 10 e 25 GbE in modo da sostenere il trasferimento di file video 4K e la creazione di contenuti multimediali.

Confermato anche nella serie TVS-hx74T l’accesso al servizio myQNAPcloud Storage, archiviazione cloud ospitata da QNAP che offre 16 GB di archiviazione gratuiti per ogni utente. Grazie a questo servizio, è possibile fare in modo che i dati critici siano protetti e accessibili da qualsiasi luogo, migliorando la gestione dei dati e la collaborazione nell’ambito di qualunque flusso di lavoro.

Per maggiori informazioni suggeriamo di fare riferimento alle schede pubblicate sul sito QNAP. Il selettore NAS QNAP è un ottimo strumento che aiuta a individuare il prodotto migliore incrociando le specifiche con le esigenze di ogni utente: privati, professionisti e realtà aziendali di qualsiasi dimensione.