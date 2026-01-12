Quale VPN scegliere oggi? Con questa promo non ci sono più dubbi

Per attivare una nuova VPN illimitata a gennaio 2026 è possibile puntare su Surfshark. Con la promozione di inizio anno, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta della migliore offerta possibile per attivare una VPN di qualità. Per accedere allo sconto basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per scegliere la migliore VPN.

VPN illimitata: ecco l’offerta di Surfshark

Con Surfshark è possibile attivare una VPN illimitata che garantisce la protezione della crittografia, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata, e una politica zero log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

Da segnalare anche un network di migliaia di server, in modo da poter aggirare blocchi geografici e censure online sfruttando al massimo la rete VPN per navigare liberamente online.

L’uso della VPN, inoltre, può avvenire anche da più dispositivi in contemporanea, sfruttando le app ufficiali messe a disposizione da Surfshark per tutti i principali sistemi operativi.

Con la promozione in corso è possibile attivare Surfshark sfruttando uno sconto netto. Scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo, è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese.

L’offerta in questione, valida solo per un breve periodo, prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare lo sconto e iniziare a usare la VPN di Surfshark in modo illimitato per l’accesso a Internet in sicurezza, basta premere sul box qui di sotto.