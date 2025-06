L’aggiornamento a iOS 26, che sarà presentato questa sera alla WWDC 2025, segna un momento cruciale per gli utenti di iPhone, con Apple che deciderà di escludere alcuni modelli di iPhone dall’update, dando inizio di fatto alla fine del ciclo di vita di questi smartphone. Succede quasi ogni anni, quindi nessuno si stupirà, nei prossimi giorni, a leggere la lista dei modelli che riceveranno iOS 26.

iOS 26: addio serie X

Fino al momento della presentazione ufficiale di iOS 26 possiamo fare affidamento solo sui rumor, selezionando quelli più credibili, per sapere quali iPhone verranno esclusi.

Da quel che sappiamo al momento, iPhone XR, XS e XS Max e tutti i modelli precedenti non saranno nella lista dei dispositivi compatibili. La lista degli iPhone che rceveranno iOS 26, quindi, comprenderà questi modelli.

iPhone 16e

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE 2

Questa scelta strategica rappresenta l’abbandono definitivo della generazione di chip A12 Bionic, evidenziando la direzione intrapresa dall’azienda verso il supporto di hardware più recente e performante, molto probabilmente in vista di un rilascio generalizzato delle nuove funzioni AI di Apple Intelligence.

Quali iPad riceveranno iPadOS 26

Come ogni anno, contestualmente al lancio della nuova versione di iOS ci sarà anche quello di iPadOS, che è sostanzialmente lo stesso sistema operativo con un’interfaccia ottimizzata per lo schermo dei tablet.

Secondo i rumor, l’aggiornamento di iPadOS 26 offrirà ancora compatibilità per alcuni dispositivi dotati dello stesso chip A12, come l’iPad mini 5, mentre l’iPad di settima generazione, dotato del chip A10 Fusion, non sarà più supportato.