Quali sono i 10 migliori album disponibili su Apple Music?

Negli scorsi giorni si è tenuto un evento di Apple Music che ha permesso ai propri utenti di scoprire quelli che sono considerati i 100 migliori album musicali disponibili nella sua libreria.

Il percorso, durato 10 giorni, si è concluso il 22 maggio con la presentazione di quelli che sono stati eletti come la top 10 di questa speciale classifica. Apple music ha inoltre sottolineato come questa classifica non prende in considerazione classifiche come vendite e numero di ascolti.

La top 10, stando alla piattaforma di Apple, risulta essere la seguente:

The Miseducation of Lauryn Hill (1998) di Lauryn Hill Thriller (1982) di Michael Jackson Abbey Road (1969) di The Beatles Purple Rain (1984) di Prince & The Revolution Blonde (2016) di Frank Ocean Songs in the Key of Life (1976) di Stevie Wonder good kid, m.A.A.d city (2012) di Kendrick Lamar Back to Black (2006) di Amy Winehouse Nevermind (1991) di Nirvana Lemonade (2016) di Beyoncé

A vincere questa particolare classifica, dunque, è il primo album della rapper americana Lauryn Hill che ha il merito di aver avuto un enorme impatto sulla cultura americana e non solo.

Apple Music: un mondo di musica tutto da scoprire

Al di là della classifica dei migliori album musicali, che resta comunque soggettiva, Apple Music è un servizio musicale in forte ascesa.

Stiamo parlando di un enorme database musicale, costituito da circa 90 milioni di brani oltre a 30.000 playlist tutte da ascoltare. Un vantaggio non da poco legato ad Apple Music è che questo servizio consente tanto l’ascolto in streaming, tanto il download per la fruizione offline. Il sistema di suggerimenti integrato poi, aiuta gli utenti a trovare nuovi autori e brani in base ai propri gusti.

Dulcis in fundo, Apple Music è pienamente integrato con Siri: ciò significa che puoi utilizzare liberamente la piattaforma interagendo con il tuo assistente virtuale.

A rendere ancora più interessante, se non imperdibile, la piattaforma di streaming è però l’imperdibile offerta di Apple.

Acquistando un prodotto Apple idoneo all’offerta, infatti, è possibile ottenere una promozione che ti offre 3 mesi gratis di Apple Music. Un’opportunità da non farti scappare per avere pieno accesso alla sterminata libreria di questo servizio.