Qualsiasi televisore diventa smart con lo Xiaomi TV Stick 4K (-36%)

Se il tuo televisore ha troppi anni sulle spalle e non supporta quindi le più recenti tecnologie oppure è smart ma lento nelle operazioni, non devi obbligatoriamente acquistarne uno nuovo. Puoi infatti aggirare l’ostacolo spendendo solo 44,98 euro (spedizione compresa), che è il prezzo dello Xiaomi TV Stick 4K.

Il dongle HDMI del colosso cinese si basa su Android TV e mette a disposizione dell’utente un’interfaccia semplice da utilizzare e, ovviamente, tutte le principali piattaforme per godersi contenuti in streaming, come Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ e via dicendo.

Aggiorna il tuo televisore e rendilo smart con lo Xiaomi TV Stick 4K

Il TV Stick 4K di Xiaomi è un dispositivo compatto e leggero. È realizzato in plastica nera con una finitura opaca. Sul lato posteriore sono presenti l’ingresso HDMI, l’ingresso micro USB per l’alimentazione e il tasto di accensione. Il dispositivo si collega alla rete domestica tramite Wi-Fi e supporta anche il Bluetooth 5.0 per la connessione di dispositivi esterni, come cuffie o altoparlanti.

Il sistema operativo del dongle è Android TV 9.0 e offre un’ampia gamma di app e servizi, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Spotify e molti altri. Il pacchetto di applicazioni è comunque sempre aggiornabile tramite il Play Store di Google.

Il dispositivo dell’azienda cinese supporta una serie di funzionalità intelligenti, tra cui Chromecast (per trasmettere video, musica e altri contenuti da smartphone e tablet), Google Assistant (per utilizzare l’assistente vocale di Big G) e la ricerca tramite comando vocale.

Ben realizzato è anche il telecomando: compatto e con i pulsanti per muoversi rapidamente tra una sezione e l’altra. In alto c’è il tasto per utilizzare Google Assistant, in basso invece quelli per aprire le app Netflix e Prime Video in un attimo.

