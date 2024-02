Tutto lo sport di Sky in streaming su NOW a meno di 10€ al mese per 1 anno

Al momento il modo più conveniente per guardare l’intera programmazione sportiva di Sky è attivare il pass Sport di NOW, il servizio streaming che offre la diretta e l’on-demand dei canali Sky. Con la nuova promo il costo scende a 9,99 euro al mese, assicurando un tempo di permanenza minimo di 12 mesi.

Dalle coppe europee UEFA alla Serie C, dalla Formula 1 al tennis, dal rugby al basket: con il pass Sport, gli appassionati sportivi non hanno che l’imbarazzo della scelta, potendo fare affidamento sulla migliore offerta di sport presente oggi in Italia.

Il momento migliore per attivare il pass Sport di NOW

Questo è il periodo ideale per scegliere il pass Sport, data la mole di appuntamenti sportivi delle prossime settimane e dei mesi a venire. Già questa sera, ad esempio, è in programma l’andata dei playoff di Europa League, con il Milan impegnato a San Siro contro il Rennes e la Roma a Rotterdam sul campo del Feyenoord.

La settimana prossima tornerà invece la Champions League con il programma rimanente degli ottavi di finale: in campo anche le italiane Inter e Napoli. Senza dimenticare, per quanto riguarda le coppe europee, anche l’esclusiva della Conference League.

E ancora: a inizio marzo gli appassionati di motori potranno tornare a tifare rispettivamente per Ferrari e Ducati, con la programmazione esclusiva di tutti i weekend di gara di Formula 1 e MotoGP.

Infine, sempre su NOW è disponibile l’intera stagione ATP e WTA, con l’esclusiva di Wimbledon. In questi giorni, ad esempio, Jannik Sinner è impegnato a Rotterdam nell’ATP 500 olandese, che potrebbe regalargli la posizione numero 3 nella classifica ATP.

Il pass Sport di NOW è in offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi invece di 14,99 euro, con un tempo di permanenza minimo pari a 1 anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.