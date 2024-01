Questo è NOW: scopri cinema, sport e intrattenimento a partire da 6,99€ al mese

NOW TV è la soluzione che cercavi per avere tutti i grandi contenuti di Sky spendendo meno e soprattutto a portata di streaming sui dispositivi che preferisci, che si tratti di smartphone, PC, tablet, Smart TV o console da gioco. A partire da 6,99 euro al mese, puoi avere una valanga di grande intrattenimento, cinema, sport e calcio in diretta e on demand.

NOW: cosa puoi vedere in streaming

Con NOW puoi scegliere i le Serie TV internazionali più acclamate, gli Show di tendenza, i Film più attesi e l’azione sportiva di Sky, tutto in streaming. Ti basta scegliere il pacchetto che fa per te:

Pass Entertainment + Cinema (a partire da 6,99 euro al mese) Accedi alle Serie TV internazionali firmate HBO come True Detective Night Country e The Last of Us

Approfitta degli Show esclusivi e delle produzioni Sky Original come MasterChef Italia 13

Scopri i Film più attesi con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite Pass Sport (a partire da 9,99 euro al mese) Segui le emozioni delle 3 grandi coppe Europee UEFA

Immergiti nella Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e Serie C NOW e il calcio internazionale

Tieniti aggiornato su Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket e molto altro Insomma, scegli NOW per avere il meglio dell’intrattenimento, con opzioni che si adattano ai tuoi gusti e interessi. A partire da 6,99 euro al mese è un’offerta impossibile da rifiutare.

