Questo remake su Disney+ è davvero da non perdere

Ecco come ottenere due mesi gratis su Disney+: ti basta scegliere l’abbonamento annuale e paghi 10 mesi anziché 12.

Disney+ si conferma come una delle piattaforme streaming più amate e versatili, proponendo un catalogo ampio e variegato. Tutto questo è disponibile a un costo accessibile, partendo da soli 5,99 euro al mese.

White Men Can’t Jump: un remake da non perdere

Tra i tanti film disponbili segnaliamo il remake dell’iconica commedia Chi non salta bianco è, che celebra la cultura dello streetball di Los Angeles. Protagonisti sono il pluripremiato rapper Jack Harlow, al suo debutto cinematografico nel ruolo di Jeremy, un’ex star del basket la cui carriera è stata fermata dagli infortuni, e Sinqua Walls, che interpreta Kamal, un giocatore promettente il cui futuro nello sport è stato compromesso. Nonostante le loro differenze, i due ex cestisti si trovano a fare squadra per superare relazioni instabili, pressioni finanziarie e varie difficoltà, in un ultimo sforzo per realizzare i loro sogni.

Quali sono i piani Disney+

Ma la vera magia inizia con una promozione speciale che Disney+ ha in serbo per te: sottoscrivendo un abbonamento annuale, sia nella versione Standard senza pubblicità che nella versione Premium, avrai diritto a ben due mesi di servizio in omaggio. Questo significa che potrai godere di 12 mesi di Disney+ al prezzo di 10, un’opportunità imperdibile per accedere a un mondo di intrattenimento senza fine.

Nel dettaglio il piano più economico ha le inserzioni pubblicitarie, qualità video fino a 1080p Full HD e puoi accedere ai contenuti su due dispositivi allo stesso tempo. Il secondo ha le stesse caratteristiche tecniche con l’aggiunta della possibilità di scaricare i contenuti per la visione offline e ovviamente nessuna interruzione pubblicitaria. Infine il Premium per il top delle funzionalità: zero pubblicità, qualità video fino a 4K UHD & HDR, audio Dolby Atmos, fino a quattro riproduzioni simultanee e la possibilità di scaricare i contenuti.

In più, con qualsiasi abbonamento puoi accedere ai contenuti anche se ti trovi in viaggio. Il tuo piano è infatti valido se ti trovi in un dei Paesi dell’Unione Europea.

Con la varietà di abbonamenti non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere momenti indimenticabili con Disney+: visita il sito e approfitta subito dell’offerta per risparmiare due mesi sull’abbonamento annuale Standard senza pubblicità o Premium. Un mondo di storie ti aspetta.

