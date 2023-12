Questo software trasforma i PDF statici in brochure e cataloghi interattivi

Convertire un file PDF in un Flipbook interattivo, andando ad aggiungere contenuti multimediali in grado di rendere il file stesso più interessante e accattivante, è ora possibile. Basta affidarsi al software Flip PDF Plus Pro di Flip Builder.

Si tratta di un software pensato per professionisti e aziende ma anche per appassionati che amano cimentarsi con progetti che uniscono grafica e multimedialità. Con questo software è possibile creare brochure, cataloghi interattivi e magazine partendo da un semplice PDF con immagini statiche.

Flip PDF Plus Pro può essere scaricato direttamente tramite il sito ufficiale, accessibile dal link qui di sotto, in modo da provarne tutte le caratteristiche. Il software è disponibile sia su PC Windows che su Mac.

Flip PDF Plus Pro: il software che trasforma e arricchisce i PDF

Grazie a Flip PDF Plus Pro è possibile convertire un PDF con immagini statiche in un flipbook HTML5 a cui aggiungere link, video, audio, immagini e altri contenuti. La conversione avviene in pochi secondi e consente all’utente di dare sfogo alla sua fantasia, andando a creare un nuovo progetto davvero personale.

Tra gli strumenti, inoltre, ci sono svariati template che consentono una veloce personalizzazione dei propri PDF. Questo software, ricco di funzionalità, si adatta al meglio sia alle esigenze dei professionisti e delle PMI del settore della grafica che agli appassionati e a chi ama “fare da solo”.

Per accedere a Flip PDF Plus Pro basta collegarsi al sito ufficiale e avviare la prova gratuita. Il software può essere acquistato con un costo di 399 dollari una tantum (non sono previsti costi ricorrenti). È possibile anche acquistare il pacchetto con 4 licenze a 699 dollari.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto da cui è possibile anche avviare il download del software per una prova gratuita.

