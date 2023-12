Rakow-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Partita che ha il sapore della passerella per l’Atalanta sul campo dei polacchi del Rakow. I bergamaschi sono già certi di qualificazione e primo posto nel girone D di Europa League, che significa passaggio diretto agli ottavi di finale, e vogliono chiudere quantomeno da imbattuti un gruppo che li ha visti assoluti protagonisti. D’altra parte, i padroni di casa cercano i 3 punti per sperare ancora nella “retrocessione” in Conference League.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Rakow-Atalanta in streaming: le probabili formazioni

Gian Piero Gasperini ha preso una decisione decisa in vista dell’imminente sfida lasciando a casa la maggior parte dei titolari. Un chiaro segnale della priorità data al prossimo incontro di campionato contro la Salernitana. Questa mossa audace mette in mostra la capacità di Gasperini di gestire le risorse, facendo affidamento su una formazione alternativa per affrontare la competizione europea.

Il modulo 3-4-2-1 sarà la firma tattica, con Muriel destinato a guidare l’attacco, supportato da Miranchuk e De Ketelaere nelle posizioni avanzate. Adopo si inserirà a centrocampo dal primo minuto, portando il suo contributo vitale alla squadra. La vera sorpresa potrebbe essere il giovane difensore Bonfanti, destinato a svolgere un ruolo chiave nel cuore della retroguardia a tre. Una scelta che suscita curiosità e offre al giovane talento un’opportunità di mettersi in mostra.

In porta, Carnesecchi prende il posto di Musso, evidenziando la profondità del roster della Dea.

Calcio d’inizio alle ore 21 con diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.