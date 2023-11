Real Madrid-Napoli: dove vederla GRATIS in streaming

Obiettivo la vittoria o quantomeno non perdere per il nuovo Napoli di Mazzarri sul campo del Real Madrid per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

I madrileni di Ancelotti sono già qualificati, mentre i partenopei si trovano al secondo posto con quattro punti di vantaggio sullo Sporting Braga, che oggi affronta l’Union di Berlino. Vincere significherebbe la qualificazione certa, mentre qualsiasi altro risultato potrebbe portare ad uno “spareggio” con la formazione lusitana all’ultima giornata.

La partita potrai vederla gratis su Prime Video: ti basta avere un abbonamento Amazon Prime sfruttando la prova gratuita di 30 giorni.

Real Madrid-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Carlo Ancelotti, privato di alcuni elementi chiave come Courtois, Kepa, Militao, Camavinga, Tchouameni, Modric, Guler e Vinicius, affronta la sfida rilanciando in attacco l’ex milanista Brahim Diaz. Un’interessante mossa tattica che potrebbe portare nuova dinamicità nel reparto offensivo della squadra.

Nella panchina, pronto a entrare in campo se necessario, c’è Theo Zidane, il figlio d’arte che potrebbe offrire una prospettiva fresca e talentuosa alla squadra di Ancelotti.

Dall’altra parte, Walter Mazzarri deve fare i conti con alcune importanti assenze nella difesa: Olivera e Mario Rui sono fuori gioco, spingendo Juan Jesus a ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Una decisione tattica che mette in luce la versatilità del giocatore brasiliano.

Due ballottaggi interessanti si presentano in attacco: Politano-Elmas e Simeone-Osimhen. Mazzarri dovrà prendere decisioni cruciali per trovare la combinazione migliore e garantire una presenza pericolosa in zona gol contro l’avversario.

Calcio d’inizio alle ore 21 e diretta streaming gratuita su Prime Video con un abbonamento Amazon Prime.

