Realizza i tuoi progetti con i prestiti Agos: preventivo rapido e online

Agos, società finanziaria del gruppo Crédit Agricole, è la soluzione per chi cerca un prestito personale flessibile e conveniente. Con Agos potrai infatti ottenere un prestito fino a 30 mila euro su misura per le tue necessità, online e in modo assolutamente semplice e veloce.

Come richiedere un prestito con Agos

Il primo passo per ottenere il prestito è calcolare un preventivo personalizzato: un servizio gratuito e senza alcun impegno. Basta inserire l’importo che intendi richiedere, compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 30 mila, e selezionare la durata del prestito, che può variare da 12 a 120 mesi.

Per facilitarti il processo, troverai già impostato un importo di 10 mila euro e una durata di 84 mesi. Ma hai la libertà di personalizzare queste opzioni in base alle tue esigenze. Una volta determinati questi valori, potrai scegliere se assicurare il finanziamento o meno.

Se opti per la soluzione senza assicurazione, la rata mensile è di 153 euro con TAN del 7,43% e TAEG dell’8,36%. In alternativa, se desideri maggiore tranquillità, puoi selezionare l’opzione con assicurazione. In questo caso, l’importo della rata sarà leggermente più elevato: 162,18 euro al mese, TAN del 7,43% e TAEG dell’8,33%.

Una volta fatta la tua scelta, ti basterà inserire i dati personali – nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail – e seguire le istruzioni riportate a schermo per inserire il resto dei dati necessari. Inviata la richiesta, riceverai una risposta già entro pochi minuti, mentre l’esito definitivo ti sarà comunicato in poco tempo.

Con Agos ottenere un prestito personale è rapido, conveniente e sicuro: realizza i tuoi progetti e richiedi subito un preventivo gratuito online e senza impegno. Riceverai risposta in pochissimi minuti.