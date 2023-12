Realme Watch 2 REGALATO su eBay con il codice promo!

Minima spesa, massima (o quasi) resa. Non è un dispositivo top di gamma, questo è bene precisarlo, ma il Realme Watch 2 è, a conti fatti, davvero un ottimo smartwatch. E poi costa pochissimo: solo 25€ su eBay per un dispositivo con un bel design e tutte le funzioni per monitorare fitness e salute.

Tutto è a portata di polso con il Realme Watch 2, oggi in offerta a 25€ su eBay

Il Realme Watch 2 (impermeabile, IP68) ha un design semplice, caratterizzato da un body in plastica e metallo. Il display è un LCD da 1,4 pollici con risoluzione 320 x 360 pixel. È un pannello luminoso e nitido, e offre una buona visibilità anche alla luce solare diretta.

Come anticipato, lo smartwatch offre una serie di funzioni per il monitoraggio della salute e del fitness, come:

Monitoraggio della frequenza cardiaca

Monitoraggio del livello di stress

Monitoraggio della respirazione

90 modalità sport

Livello di ossigenazione del sangue

Come ogni altro smartwatch che si rispetti, quello di Realme è in grado di comunicare con lo smartphone con cui è abbinato e mostrare le notifiche delle più popolari applicazioni, come WhatsApp. Con questo indossabile è inoltre possibile gestire la riproduzione dei contenuti multimediali e le chiamate in entrata/uscita.

Da segnalare c’è infine la batteria da 315 mAh, che garantisce un’autonomia fino a 12 giorni con una sola carica.

Ricorda che per completare l’acquisto a 25€ devi inserire manualmente il codice FESTE23 al momento del pagamento. È valido fino al 20 dicembre, salvo esaurimento scorte.

