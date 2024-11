Reddit: Nintendo si scaglia contro chi pirata i videogiochi

Che Nintendo sia un’azienda che non va tanto per il sottile con chi, anche vagamente, sfiori le sue proprietà intellettuali non è di certo una novità.

All’inizio di quest’anno, il colosso nipponico ha infatti fatto chiudere due emulatori della sua console Switch, ma la sua “crociata legale” non sembra che agli inizi.

Di recente, le attenzioni della compagnia si sono rivolte al social network Reddit, dove sembra essere presente una folta comunità di pirati informatici. Nello specifico, Nintendo sembra aver avviato una procedura legale contro il modder James Williams, noto nell’ambiente con il nickname Archbox. L’azione ha come obiettivo quello di colpire i “Pirate Shop“, ovvero subreddit dove è possibile effettuare compravendita di software e hardware contraffatto legato a Nintendo Switch.

Nello specifico, nei documenti si legge un riferimento a SwitchPirates, subreddit gestito dallo stesso Archbox. SwitchPirates si definisce come “Una comunità di pirati, per pirati“, forte di oltre 200.000 membri iscritti.

Nintendo contro un subbreddit che promuove il commercio di Switch modificate

Nonostante non riporti in modo esplicito contenuti illegali, il subreddit finito nel mirino di Nintendo propone contenuti in cui viene mostrato come modificare Switch, per poi utilizzare copie piratate di giochi sulla console.

Fino a qualche tempo fa SwitchPirates poteva contare anche su diversi server Discord, poi chiusi proprio per lo scambio di informazioni e materiale illegale, con tanto di vendita di Nintendo Switch modificate.

Sebbene l’azienda punti il dito contro la community di Reddit, anche altre piattaforme sembrano essere coinvolte nell’eventuale processo. A tal proposito, Nintendo ha tirato in ballo anche GoDaddy, Cloudflare e GitHub, utili per determinare l’identità di chi è coinvolto in questi traffici illeciti.

Di certo, questo caso ha poco a che vedere con le questioni legate a ROM ed emulazione, che restano invece ancora in una sorta di “area grigia” tra legalità e illegalità.