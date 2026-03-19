Registrato dominio aliens.gov: mistero online cresce

Martedì le Autorità statunitensi hanno registrato due nomi di dominio a tema inequivocabile: aliens.gov e alien.gov . Effettuando un WHOIS per verificarne la proprietà, si apprende che la registrazione è avvenuta sotto la responsabilità della CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), agenzia federale che si occupa di sicurezza informatica e delle infrastrutture. CISA, infatti, è responsabile dell’amministrazione dei domini .gov . Come riporta 404 Media, tuttavia, la richiesta sarebbe pervenuta dall’Executive Office del Presidente USA. Un sito governativo sugli alieni? Si tratta di una barzelletta?

In realtà, no. Tutt’altro. La registrazione dei due nomi di dominio arriva dopo dichiarazioni ufficiali sulla possibile declassificazione di documenti relativi a UAP/UFO e fenomeni aerospaziali non identificati. I due domini potrebbero quindi rappresentare un futuro punto di accesso pubblico a materiali finora rimasti custoditi negli archivi governativi.

UAP, dati militari e narrativa pubblica

Il termine UFO è stato progressivamente sostituito da UAP – Unidentified Aerial Phenomena – per ridurre il carico culturale e favorire un approccio più tecnico.

Le segnalazioni moderne si basano su sistemi come radar AN-SPY-1, sensori infrarossi ATFLIR montati su velivoli F/A-18 e piattaforme satellitari. Alcuni video resi pubblici dal Pentagono mostrano oggetti con dinamiche di movimento difficili da interpretare, ma non necessariamente indicative di tecnologia extraterrestre.

Le audizioni al Congresso hanno evidenziato lacune nella raccolta dati e nella standardizzazione delle segnalazioni. Parallelamente, inchieste giornalistiche hanno suggerito che parte dei fenomeni annotati possa derivare da campagne di disinformazione interna o da pratiche di addestramento non convenzionali all’interno delle forze armate.

Il rapporto tra governo statunitense e fenomeni aerei anomali risale almeno agli anni ’40, con programmi come Project Sign e Project Blue Book. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a una nuova fase caratterizzata da dati più strutturati e da una progressiva istituzionalizzazione dell’analisi. Il Dipartimento della Difesa ha introdotto unità dedicate come l’AARO – All-domain Anomaly Resolution Office – con il compito di raccogliere e analizzare segnalazioni provenienti da diverse fonti, inclusi sensori militari avanzati e testimonianze di piloti.

Dichiarazioni politiche e dinamiche di declassificazione

Le dichiarazioni pubbliche di figure politiche hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione. Barack Obama ha affrontato il tema UAP in un’intervista, sottolineando l’assenza di prove concrete di contatti extraterrestri durante il suo mandato.

Obama ha dichiarato: “statisticamente, l’universo è così vasto che è probabile che ci sia vita là fuori. Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che le probabilità che siamo stati visitati dagli alieni sono basse, e durante la mia presidenza non ho visto alcuna prova che extraterrestri siano entrati in contatto con noi“.

Donald Trump ha successivamente reagito insinuando che le affermazioni rese dal suo predecessore potessero coinvolgere informazioni classificate (cioè soggette a limitazioni di accesso per motivi di sicurezza), seguite dalla promessa di avviare un processo esteso per renderle pubbliche rimuovendo tali restrizioni.

Il meccanismo di declassificazione negli USA si basa su ordini esecutivi e revisioni da parte di agenzie competenti. Documenti classificati possono essere rilasciati dopo valutazioni su sicurezza nazionale, privacy e integrità delle fonti.

Tra trasparenza e rischio informativo

La possibile pubblicazione di archivi a tema UAP e fenomeni correlati, tramite i domini aliens.gov e alien.gov , solleva questioni tecniche rilevanti.

I dataset potrebbero includere tracciati radar grezzi, metadati di missione, registrazioni video e report operativi. Senza un’adeguata normalizzazione e spiegazione, tali informazioni rischiano di essere interpretate in modo errato, alimentando ulteriori speculazioni fuorvianti.

Sulla carta potrebbe sembrare il contesto ideale per chi costruisce narrazioni complottistiche: segnali strumentali, anomalie o limiti dei sensori rischiano di essere interpretati come fenomeni straordinari, generando conclusioni errate più che reali evidenze.

La registrazione dei domini, allo stato attuale, rappresenta un segnale preliminare, non certo una prova di imminenti rivelazioni.

Non si tratta di un evento isolato. L’amministrazione USA ha già intrapreso percorsi simili con documenti storici sensibili, come quelli relativi all’assassinio di John F. Kennedy o ai fascicoli legati a Jeffrey Epstein. In quei casi, la pubblicazione ha generato conseguenze concrete, inclusa la diffusione di dati personali e materiali compromettenti, evidenziando i limiti operativi della declassificazione quando coinvolge archivi complessi e stratificati.

Registrazione dei domini .gov: chi ne ha diritto

I domini .gov non sono accessibili al pubblico, ma sono riservati esclusivamente a enti governativi ufficiali.