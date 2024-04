Rendimenti elevati con Conto Arancio: interesse al 5% annuo lordo sui risparmi

Vuoi investire i tuoi risparmi? Ottima idea, ma in che modo? Se stai pensando a qualche titolo in borsa, ti consigliamo di lasciar perdere se non hai esperienza di trading. I rendimenti elevati te li garantiscono anche i conti deposito, come quello proposto da ING: Conto Arancio. Grazie all’offerta attuale, potrai depositare fino a 100.000 euro e ottenere un interesse al 5% annuo lordo per 12 mesi.

Conto Arancio con rendimenti elevati grazie al 5% di interesse

Come funziona l’offerta di ING? È semplicissimo: basta aprire il Conto Arancio entro l’11 maggio e attivarlo insieme al Conto Corrente Arancio. Poi, devi accreditare lo stipendio sul tuo nuovo conto corrente entro il 31 agosto: anche un semplice bonifico di almeno 1000€ è sufficiente.

Non pensare a questo conto deposito come una soluzione vincolata, perché sei libero di prelevare il tuo denaro quando meglio credi. E gli interessi maturati? Non li perderai assolutamente. In più, non dovrai pagare nulla per gestire il conto.

All’inizio dell’articolo, abbiamo accennato al limite massimo di deposito, che ammonta a 100.000 euro. Puntualizziamo che questo limite è solo per il 5% di interesse, poiché se vuoi superarlo dovrai accontentarti soltanto dell’1%. Altra informazione importante: se non puoi effettuare il bonifico di 1000 euro oppure accreditare lo stipendio, avrai comunque il 3% di rendimento, che non è male.

Per quanto riguarda la gestione di entrambi i conti, hai a disposizione l’app di ING oppure farlo tramite l’Home Banking dal tuo PC. La promozione è riservata però ai nuovi clienti di Conto Arancio e a chi non ha mai accreditato lo stipendio su Conto Corrente Arancio.

Cosa aspetti? Rendimenti elevati ti aspettano con ING. Clicca sul bottone qui sotto e apri subito il conto deposito!