Rennes-Milan: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Milan scende in campo in Francia in casa Rennes per il ritorno degli spareggi di Europa League. Discorso qualificazione in teoria archiviato visto il 3-0 ottenuto all’andata: la squadra transalpina però vorrà giocarsi le sue carte e cerca l’impresa.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Rennes-Milan in streaming: le probabili formazioni

Reduce dalla brutta sconfitta di Monza, il Milan mette da parte il turnover ed ecco quindi il rilancio di Pulisic e Leao sugli esterni. Jovic sostituirà Giroud in avanti, mentre a centrocampo troverà spazio Musah, che avrà l’occasione di mostrare il suo talento insieme a Reijnders e Bennacer.

In difesa, il ritorno di Kjaer rappresenterà un rinforzo importante, mentre arriva un turno di riposo per Loftus-Cheek. In ogni caso, Pioli potrebbe fare ben cinque cambi rispetto alla formazione che ha affrontato il Monza a dimostrazione di non voler sottovalutare l’impegno di questa sera ed evitare brutte sorprese.

Calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. La diretta streaming è su DAZN.

