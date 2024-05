Revolut conto multivaluta: prova gratis per 3 mesi

Se sei un viaggiatore abituale o effettui spesso transazioni internazionali, Revolut è la soluzione bancaria digitale ideale per te. Grazie alla gestione multivaluta, carte fisiche e virtuali e servizi finanziari versatili, questa banca innovativa ti offre il controllo completo delle tue finanze ovunque tu sia. In più al momento c’è anche una promozione.

Perché affidarsi al conto Revolut

Il conto multivaluta ti permette di gestire diverse valute con tassi di cambio competitivi. Le carte fisiche e virtuali sono estremamente pratiche: le carte monouso sono perfette per effettuare pagamenti online in sicurezza, mentre le carte cointestate consentono di gestire le finanze condivise con partner o familiari in modo semplice e trasparente.

Revolut offre una vasta gamma di servizi finanziari versatili come investimenti in azioni, criptovalute e materie prime con commissioni ridotte. I piani di abbonamento flessibili includono lo Standard (gratuito) e opzioni a pagamento come Plus, Premium e Metal, che offrono vantaggi aggiuntivi come limiti di prelievo più elevati, accesso a lounge aeroportuali e maggiore protezione.

Revolut Premium offre tutti i vantaggi necessari per spostarti in sicurezza e risparmiare sui costi. Dalla polizza viaggio alle commissioni ridotte sui cambi valuta, è la scelta perfetta per i viaggiatori globali. Attivando questo piano hai accesso al cambio valuta illimitato senza commissioni in oltre 29 valute, oltre al cashback fino al 5% sulle prenotazioni di soggiorni. La polizza viaggio offre copertura medica e dentistica d’emergenza globale, voli in ritardo e assicurazione bagagli. In più, sono inclusi prelievi senza commissioni fino a 400 €/mese e bonifici internazionali con uno sconto del 20%.

Revolut non ha solo il piano Premium. La versione Standard è gratuita ed è adatta agli utenti occasionali, mentre il piano Plus, a 2,99 €/mese, offre protezione acquisti e assistenza prioritaria. Con Premium (9,99 €/mese) ottieni cambio valuta illimitato, polizza viaggio e cashback, mentre Metal, a 13,99 €/mese, offre limiti più elevati e servizi più esclusivi. Clicca sul pulsante qui sotto per scoprire tutti i dettagli.

Grazie a queste caratteristiche puoi attivare il conto se viaggi di frequente e hai bisogno di un conto corrente internazionale completo. Visita la pagina ufficiale e apri il tuo conto approfittando di 3 mesi di servizio Premium gratis.