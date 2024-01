Revolut, l'app finanziaria regala 3 mesi del servizio Premium

Dalle piccole spese quotidiane al trading, fino ai pagamenti in più di 140 valute e in oltre 160 paesi al tasso di cambio intercambiario e oggi disponibile in un’offerta che ti consente di ottenere ben 3 mesi del servizio Premium gratis . Revolut è il servizio di digital banking con app integrata che ha letteralmente rivoluzionato il modo di gestire i servizi finanziari.

Come riscattare l’offerta? È facilissimo e bastano solo pochi passaggi. Una volta inserito il tuo numero di telefono, otterrai un link unico per eseguire il download dell’app Revolut; successivamente inserirai i tuoi dati per la registrazione e infine non ti resta che effettuare l’upgrade quando richiesto e ricevere una prova di Premium.

Perché Revolut Premium conviene?

Servizi che donano comodità e semplicità grazie ad una app intuitiva e facile da utilizzare, sicurezza all’avanguardia, costi contenuti e un servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tutto questo, e molto di più, è Revolut.

Una volta esauriti i 3 mesi in promo gratuita, il servizio cPremium osterà € 7,99 al mese o € 82 all’anno. Un prezzo più che favorevole. Con Premium, infatti, ottieni due carte fisiche gratis, personalizzabili, bonifici gratis verso qualsiasi utente Revolut in ogni parte del mondo, pagamenti in area SEPA senza commissioni.

Dai viaggi alle spese giornaliere, i vantaggi offerti da Revolut sono quotidiani.

Viaggi : il servizio copre tutte le necessità. Inoltre ti consente di prenotare fantastici alloggi in tutto il mondo e ottenere fino al 10% di cashback

: il servizio copre tutte le necessità. Inoltre ti consente di prenotare fantastici alloggi in tutto il mondo e ottenere fino al 10% di cashback Sicurezza end to end : supervisiona il tuo conto per segnalare transazioni sospette, tiene al sicuro i dettagli della tua carta e richiede una verifica aggiuntiva per proteggerti

: supervisiona il tuo conto per segnalare transazioni sospette, tiene al sicuro i dettagli della tua carta e richiede una verifica aggiuntiva per proteggerti Effettua e ricevi pagamenti in maniera facile e veloce: invia e richiedi denaro con un tocco, dividi le spese facilmente con chiunque in più di 160 paesi

Quelli che ti abbiamo descritto sono solo alcuni dei vantaggi che Revolut offre: iscriviti ora e ottieni il servizio Premium gratis per 3 mesi!

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione