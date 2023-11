Revolut Premium: 3 mesi gratis per provarne i vantaggi

Vuoi far fruttare al meglio i tuoi risparmi e viaggiare in sicurezza? Revolut può offrirti la soluzione: registrati ora per ricevere 3 mesi di Premium ed approfittare dei vantaggi della più sofisticata app finanziaria che c’è in circolazione.

Quali vantaggi offre Revolut Premium?

Revolut Premium è progettato per rendere più semplici le tue spese quotidiane e per farti risparmiare. Tra le sue caratteristiche ricordiamo l’invio e ricezione di denaro da più di 160 paesi, con la possibilità di condividere le spese l’una con l’altro.

Si tratta anche di una carta multi-valuta dotata di assicurazione di viaggio e offerte speciali sugli alloggi ai suoi clienti premium.

La possibilità di pagare all’estero con la valuta locale permette di evitare costi di conversione. Inoltre, Revolut offre l’accesso a lounge aeroportuali con tariffe vantaggiose.

Per quanto riguarda la sicurezza, Revolut adotta metodi per mantenere al sicuro i dati della carta e rilevare transazioni sospette, oltre che una verifica aggiuntiva per prevenire l’uso non autorizzato.

Se stai cercando di semplificare le tue spese quotidiane, risparmiare con intelligenza e viaggiare con la certezza di essere al sicuro, Revolut Premium è la scelta giusta.

Registrati online e provalo gratis per 3 mesi, raggiungendo i 35 milioni di clienti soddisfatti che già usufruiscono del servizio. La procedura è disponibile cliccando sul link sottostante.

