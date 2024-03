Revolut Premium: il conto online più completo è gratis 3 mesi

Chi è alla ricerca di un nuovo conto online davvero completo e ricco di vantaggi può ora puntare su una nuova promo: Revolut Premium, infatti, è disponibile con una prova gratuita di 3 mesi che consente di testare affondo le caratteristiche del conto, valutandone tutti i (tanti) vantaggi. Questa versione di Revolut prevede un canone di 9,99 euro al mese e garantisce un servizio completo, con vari bonus rispetto alla versione base Standard che, invece, ha canone zero, proponendo un servizio comunque ricco per un conto online, anche se con qualche limitazione.

Per iniziare la prova gratuita basta collegarsi al sito di Revolut, tramite il link qui di sotto.

Revolut Premium: è gratis per 3 mesi con la nuova promo

Scegliendo Revolut Premium è possibile accedere a un conto carta abbinata con possibilità di sfruttare prelievi gratis (fino a 400 euro) e bonifici gratis. Da notare che i clienti Premium possono sfruttare anche diversi vantaggi extra, non disponibili per i piani base proposti dalla fintech, come:

sconto del 20% sulle commissioni sui bonifici internazionali

sulle commissioni sui nessun limite per il cambio valuta senza costi aggiuntivi , dal lunedì al venerdì

per il , dal lunedì al venerdì varie polizze incluse senza costi come assicurazione medica globale, assicurazione per gli sport invernali, assicurazione per bagaglio smarrito o danneggiato

come assicurazione medica globale, assicurazione per gli sport invernali, assicurazione per bagaglio smarrito o danneggiato 5 operazioni di trading senza commissioni ogni mese

ogni mese accesso alle lounge aeroportuali

In più, chi sceglie Revolu Premium può accedere a due conti Revolut <18 e la carta Revolu Premium personalizzata. Per iniziare subito la prova gratuita di 3 mesi è possibile accedere al sito dell’istituto tramite il link qui di sotto. Al termine del periodo gratuito, in caso di esito positivo della prova, il costo del conto sarà di 9,99 euro al mese. La promo è valida per un periodo di tempo limitato.