Ricevi il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Oggi in Italia trovare un conto remunerato che offra percentuali di interesse superiori all’1% non è un’impresa facile, anzi. Esistono però delle eccezioni, e una di queste è SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. Nell’ambito di una nuova iniziativa, l’apertura del conto e l’accredito dello stipendio consentono di beneficiare del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

SelfyConto offre il canone azzerato per il primo anno e fino al compimento dei trent’anni per gli under 30, più la carta di debito Mediolanum Card e la carta di credito Mediolanum Credit Card gratis il primo anno. Si può aprire un nuovo conto direttamente online su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Come ricevere il 5% annuo lordo con SelfyConto

La nuova promozione “Vincoli 5% – nuovi clienti” prevede l’apertura del conto online SelfyConto entro il 31 ottobre. Una volta aperto il conto, occorre richiedere entro il 30 novembre la costituzione di un deposito della durata di 6 mesi, con un vincolo minimo di 100 euro e uno massimo di 500.000 mila euro. Infine, è necessario accreditare lo stipendio entro 7 giorni dalla scadenza del deposito a tempo.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di Banca Mediolanum consente inoltre di svincolare le somme quando lo si reputa più opportuno, senza per questo perdere gli interessi maturati fino a quel momento. Qualora invece si decida di non accreditare lo stipendio, il conto deposito sarà remunerato allo 0,05% (anziché il 5%, ndr).

Per aprire SelfyConto online su questa pagina del sito Banca Mediolanum è sufficiente un documento d’identità valida e un codice fiscale. In aggiunta a ciò occorre tenere a portata di mano il proprio smartphone e avere un indirizzo e-mail valido.