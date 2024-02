Richiedere un prestito ora è più semplice: bastano 3 minuti con Younited

Younited è la fintech che sta diventando, sempre di più, il punto di riferimento per i consumatori italiani che intendono richiedere un prestito personale. L’istituto, infatti, abbina convenienza e praticità, garantendo un accesso rapido al credito oltre che condizioni particolarmente convenienti.

Per richiedere un prestito con Younited basta seguire una procedura online, tramite il sito ufficiale di Younited, che può essere completata in appena 3 minuti. Una volta inseriti tutti i dati, l’istituto valuterà la fattibilità del prestito e provvederà, in caso di esito positivo, alla liquidazione.

Con Younited è possibile sfruttare un piano di rimborso fino a 84 mesi per ridurre la rata mensile e renderla più sostenibile. Tutti i dettagli sono disponibili premendo sul tasto qui di sotto.

Perché scegliere Younited per richiedere un prestito personale

Ci sono vari motivi per cui conviene scegliere Younited per richiedere un prestito personale. Il primo elemento da considerare è, senza dubbio, la convenienza, con rate fisse e un tasso di interesse contenuto rispetto alla media del mercato, grazie all’assenza di intermediari e alla possibilità di gestire tutta la pratica online.

C’è poi la possibilità di estendere il piano di rimborso fino a 84 mesi, in modo da ridurre il più possibile la rata mensile. Da non sottovalutare, inoltre, l’affidabilità di Younited, premiato con 5 stelle su 5 su Trustpilot e su Google Reviews dalle recensioni degli utenti che già hanno scelto il servizio per l’accesso al credito.

In questo momento, per ottenere un prestito personale rapido e vantaggioso, la soluzione giusta è affidarsi a Younited, sempre di più punto di riferimento assoluto del mercato. Per verificare le condizioni del prestito basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura online. Basteranno appena 3 minuti per poter richiedere il prestito.