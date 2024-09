Richiedi Conto Corrente Arancio e hai il 4% lordo per 12 mesi

Se stai cercando un conto corrente versatile e conveniente, ING ha un’ottima proposta per te. Richiedendo Conto Corrente Arancio, anche a canone zero, potrai beneficiare di un tasso lordo del 4% per 12 mesi, a patto che tu apra anche Conto Arancio. Vediamo tutti i dettagli e le condizioni della promozione.

Conto Corrente Arancio: quale scegliere?

ING ti offre la possibilità di scegliere tra due opzioni principali. La prima è Conto Corrente Arancio Light (gratuito) che include senza costi Carta di Debito Mastercard, bonifici SEPA fino a 50 mila euro e pagamenti F24, MAV, RAV: è la soluzione perfetta per chi cerca semplicità e flessibilità senza costi fissi, ma con la sicurezza di poter effettuare operazioni essenziali senza problemi.

La seconda è Conto Corrente Arancio Più a 5 euro al mese, che puoi azzerare accreditando lo stipendio. Include: Carta di Debito Mastercard e Carta di Credito Mastercard Gold, bonifici SEPA, anche istantanei, pagamenti F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL, pagoPA, prelievi gratuiti in Italia e in Europa. Ottimo per chi desidera avere tutti i servizi bancari a portata di mano.

Ecco come ricevere il 4% annuo lordo

Grazie alla promozione attiva, chi apre Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre e aggiunge Conto Arancio durante l’apertura, può ricevere il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, fino a un massimo di 50 mila euro. Per attivare l’offerta è necessario ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione di almeno 1.000 euro, con causale ABI 27 o ABI 27P su Conto Corrente Arancio, entro il 31 gennaio 2025.