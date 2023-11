Richiedi la Carta YOU di Advanzia in modo rapido e gratuito

Mensilmente, numerosi giovani si chiedono se sia disponibile per loro una carta di credito senza costi aggiuntivi e, se così, priva di spese. Fino a ieri, la risposta a questa domanda è stata sempre negativa, ma da oggi la situazione è notevolmente cambiata.

Il merito va a Carta YOU, l’innovativa carta di Advanzia Bank, una banca digitale con sede in Lussemburgo, che corrisponde completamente all’immagine ideale di una carta di credito per i giovani italiani con un impiego instabile.

La procedura di richiesta va completata online utilizzando il seguente modulo: basta cliccare sul link qui sotto.

Perché scegliere la Carta YOU? Tutti i vantaggi

Innanzitutto, Carta YOU si presenta come una carta di credito che non comporta spese legate al canone annuale. Questo implica che si tratta di una carta gratuita per sempre, senza costi di attivazione o rinnovo.

Un vantaggio aggiuntivo consiste nella possibilità di effettuare prelievi in contanti presso qualsiasi sportello bancomat sia in Italia che all’estero, senza incorrere in alcuna commissione.

Tale caratteristica rappresenta una differenza significativa rispetto alla maggior parte delle altre carte di credito, le quali applicano spesso commissioni piuttosto costose per i prelievi effettuati presso gli sportelli ATM.

È essenziale tenere presente la possibilità di ottenere la carta senza necessariamente aprire un conto con Advanzia Bank.

Nel momento in cui la tua richiesta viene approvata e la carta di credito è arrivata al tuo indirizzo, basta collegarla a un altro conto di tua titolarità.

Per richiedere Carta YOU bastano meno di 2 minuti. Devi soltanto compilare il modulo online disponibile cliccando sul link qui sotto:

I prerequisiti fondamentali includono l’età adulta (18 anni) e la residenza in Italia. Se la tua richiesta viene accettata, la carta arriverà entro un massimo di 14 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.