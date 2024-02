Richiedi ora la Carta Oro Amex e goditi 250 € di bonus

Hai mai sognato una carta di credito che non solo gestisca le tue spese quotidiane ma ti coccoli con vantaggi esclusivi? La Carta Oro American Express trasforma questo sogno in realtà e ora c’è una promozione imperdibile. Se attivi la carta online entro il 22 febbraio ottieni 250 €.

Perché scegliere Carta Oro Amex

Con Carta Oro non paghi il canone per tutto il primo anno. Se poi sei una persona che viaggia molto, con questa carta hai accesso a oltre 1.200 lounge VIP aeroportuali grazie al programma Priority Pass. Se invece sei in cerca di flessibilità nei pagamenti Carta Oro ti permette di saldare immediatamente o rateizzare le spese, beneficiando di una linea di credito fino a 15.000 €. E ogni volta che la usi per i tuoi acquisti accumuli punti con il Club Membership Rewards, che ogni euro speso in premi e bonus incredibili.

Come funziona la promozione? Semplicissimo: attiva la Carta Oro online direttamente da qui entro il 22 febbraio e potrai ottenere uno sconto di 250 € direttamente sul tuo primo estratto conto spendendo 3000 € nei primi tre mesi.

Affidando le tue spese alla Carta Oro di American Express ti unisci a un brand solido e con una reputazione ai massimi livelli. Lo confermano i servizi di tutela contro le frodi e il servizio clienti, sempre a disposizione 24 ore al giorno ovunque ti trovi. E con l’app hai la tua carta sempre a portata di mano, controllando le spese in tempo reale, visualizzando i punti accumulati e le offerte disponibili.

Per non perdere tutti questi vantaggi unici, visita il sito ora e richiedi la tua carta. Il procedimento è semplice e si fa tutto online. Non aspettare oltre, la promozione termina il 22 febbraio.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.