Richiedi POS Easy di Axerve e ricevi il 50% di cashback sulle commissioni

Se sei un imprenditore o un commerciante, Axerve ha una promozione imperdibile per te: richiedi POS Easy a commissioni e ricevi il 50% di cashback sulle commissioni relative alle transazioni.

L’offerta standard POS Easy di Axerve prevede, infatti, commissioni fisse all’1%. Ma la vera sorpresa arriva con il cashback del 50% sulle commissioni: un vantaggio senza precedenti per gli esercenti che vogliono ottimizzare i propri profitti.

Il canone è zero, per sempre, mentre il costo è di 100 euro + IVA da sostenere soltanto all’acquisto del terminale. È prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 euro.

Vantaggi esclusivi per te e il tuo business

Con POS Easy non solo risparmi sulle commissioni, ma ottieni anche un terminale di pagamento di ultima generazione. Si tratta di un POS con sistema operativo Android dal design moderno ed elegante, che include connettività Wi-Fi + 4G (con SIM inclusa) e stampa dello scontrino.

Inoltre, acquistando POS Easy di Axerve, avrai accesso a una serie di vantaggi pensati per semplificare la gestione della tua attività:

Accredito su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all'incasso o sulla carta-conto con IBAN inclusa

SIM multioperatore con la migliore copertura nella tua zona e traffico dati incluso

Dashboard online myStore per monitorare tutte le transazioni e gestire al meglio il tuo business

Assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema in modo rapido ed efficiente

Con Axerve POS Easy non ci sono vincoli di permanenza, garantendoti la massima flessibilità e libertà nel gestire il tuo sistema di pagamento. Inoltre, potrai accettare pagamenti su tutti i principali circuiti nazionali ed internazionali, così come tramite i wallet digitali più utilizzati al mondo come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Per usufruire della promozione del 50% di cashback sulle commissioni, basta richiedere POS Easy online entro il 30 maggio 2024. La promozione verrà attivata automaticamente per tutti i nuovi clienti che aderiranno nell’arco temporale indicato, garantendo un rimborso mensile (per ogni mese di validità della promo) delle commissioni tramite bonifico sul conto indicato durante la sottoscrizione del servizio.