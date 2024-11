Rilascio ChromeOS 130: una pioggia di nuove funzionalità

ChromeOS è sulla scena da più di dieci anni e, nel corso del tempo, ha dimostrato di essere un sistema operativo improntato a novità e aggiornamenti di qualità.

Il culmine della sue evoluzione è rappresentato da ChromeOS 130, con la lista di tutte le implementazioni legate alla nuova versione presentate giusto qualche ora fa da Google.

Le novità, come riportato nelle seguenti righe, portano a un deciso salto di qualità del software per Chromebook. La compagnia di Mountain View evidenzia svariate nuove funzioni legate al nuovo OS.

Prima implementazione citata è Quick Insert, che permetterà un utilizzo più semplice di emoji, link, simboli e tanto altro attraverso la semplice pressione di un pulsante. A quanto pare alcuni Chromebook proporranno un pulsante Quick Insert specifico, capace di rendere ancora più apprezzabile questa funzionalità.

Altra novità interessante è la nuova modalità Focus, utile per ridurre drasticamente le distrazioni. A quanto pare, questa funzione consentirà anche l’esecuzione di playlist musicali per favorire la concentrazione dell’utente.

La funzionalità Tote andrà a fornire suggerimenti agli utenti per avere un più facile accesso ai file a cui accedono più frequentemente, proponendo qualcosa di simile anche nel contesto di Google Drive. Inoltre, gli utenti vedranno anche migliori integrazioni dello stesso Drive, con i file ora accessibili direttamente dallo scaffale. Tra le implementazioni figura anche l’apprezzabile Welcome Recap, che permette agli utenti di recuperare le sessioni relative alle app aperte prima di un riavvio.

Dall’audio avanzato all’IA: tutte le novità legate a ChromeOS 130

Gli sviluppatori Google hanno lavorato molto bene anche nel contesto audio, con notevoli miglioramenti dell’esperienza utente. Secondo la compagnia, si tratta di un vero e proprio salto di qualità del microfono integrato nei Chromebook, tanto da paragonare lo stesso agli accessori di solito riservati ai professionisti.

Sebbene questa affermazione sia molto forte, a livello pratico il comparto audio dei laptop è effettivamente migliorato. Si parla di cancellazione del rumore standard e di effetti di de-riverbero. Google fa riferimento anche a un sistema di “Bilanciamento avanzato, ricostruzione di dettagli fini e adattamento della stanza“.

Oltre all’audio, non potevano mancare delle novità nel contesto dell’Intelligenza Artificiale.

della nuova app Recorder abbiamo già parlato in precedenza, mentre merita senza dubbio qualche parola Help me read. Questa è una funzione basata sull’AI che permette di ottenere informazioni con un semplice clic, con riepiloghi di testo e informazioni dettagliate sui contenuti analizzati. Help me read, come chiarito da Google, sarà disponibile solo su dispositivi Chromebook Plus.

Ultima novità legata a ChromeOS 130 è quella legata alle finestre Picture-in-Picture. Ora sarà possibile per gli utenti spostare o ridimensionare le finestre più facilmente, semplicemente attraverso un doppio tocco.