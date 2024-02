Riparte la F1: dove guardare il GP del Bahrain in streaming e gli orari

Dopo la tre giorni di test, sempre dal Bahrain riparte il tanto atteso campionato mondiale di Formula 1. Un campionato che si spera possa essere più combattuto rispetto al 2023 che ha visto trionfare facilmente Max Verstappen e la sua Red Bull, anche se l’attesa è già tutta rivolta al 2025, quando Lewis Hamilton, 7 volte campione del Mondo, vestirà i panni della Ferrari.

Restando concentrati sul presente, però, nel weekend si corre finalmente il primo Gran Premio, quello del Bahrain appunto. Puoi guardare tutto in diretta streaming con il pass sport di NOW TV, disponibile a partire da 9,99 euro al mese.

GP del Bahrain in streaming: gli orari del weekend

Le prime due gare di questa stagione si correranno eccezionalmente di sabato. Una decisione presa per rispettare l’osservanza del Ramadan, che ha spostato al sabato la prossima gara in Arabia Saudita e che di conseguenza, per motivi logistici, ha portato a far correre un giorno prima anche questa gara.

Cambia dunque il quadro degli appuntamenti e si comincerà già giovedì con le prove libere. Ecco gli orari:

Mercoledì 28/02

Ore 13.30 conferenza piloti

Ore 13.30 conferenza piloti Giovedì 29/02/2024

Ore 12:30 Prove Libere 1

Ore 16:00 Prove Libere 2

Ore 12:30 Prove Libere 1 Ore 16:00 Prove Libere 2 Venerdì 1/03/2024

Ore 13:30 Prove Libere 3

Ore 17:00 Qualifiche

Ore 13:30 Prove Libere 3 Ore 17:00 Qualifiche Sabato 02/03/2024

Ore 16:00 Gara

Tutto questo sarà disponibile in diretta streaming su NOW con il pass Sport, disponibile a partire da 9,99 euro al mese. Non perdertene nemmeno un minuto.