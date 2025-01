Riprendi il controllo dei tuoi dati personali con Surfshark Alert a 2,69€/mese

La protezione della propria identità digitale è diventata una priorità per chiunque utilizzi internet quotidianamente. Dati personali esposti, furti d’identità e violazioni delle informazioni sensibili sono rischi sempre più comuni. Surfshark Alert, parte del pacchetto Surfshark One, è il tool pensato per aiutarti a monitorare e proteggere i tuoi dati in modo semplice ed efficace.

Al momento, è disponibile una promozione davvero da non perdere: puoi attivare Surfshark Alert insieme alla VPN e ad altri strumenti di protezione nel pacchetto Surfshark One, al prezzo scontato di 2,69€ al mese per il piano biennale, con un risparmio dell’85%. Questa offerta rappresenta un’occasione unica per garantire la massima sicurezza digitale e fornire uno scudo ai propri dati personali, a un costo accessibile.

Perché Surfshark Alert è un tool da avere: ecco come protegge i dati personali

Surfshark Alert lavora in tempo reale per identificare eventuali violazioni dei tuoi dati personali, come indirizzi email, numeri di carte di credito e informazioni sensibili che potrebbero essere state esposte sul dark web. Una volta rilevata una compromissione, questo strumento ti invia una notifica immediata, permettendoti di intervenire prontamente per prevenire ulteriori danni.

Oltre alla protezione dei dati personali, Surfshark Alert offre una piattaforma intuitiva e facilmente accessibile che ti consente di monitorare costantemente il livello di sicurezza delle tue informazioni. La semplicità d’uso è uno dei suoi punti di forza: bastano pochi clic per attivare il servizio e iniziare a ricevere avvisi personalizzati.

E non è tutto: insieme alla VPN e ad Alert, nel piano Surfshark One sono disponibili altre due funzionalità molto interessanti, ovvero l’antivirus e il motore di ricerca privato. Tutto questo con l’85% di sconto + due mesi extra gratis.

Non lasciare che i tuoi dati personali rimangano vulnerabili. Approfitta subito della promozione di Surfshark Alert e scopri come proteggere la tua identità digitale con un tool all’avanguardia.