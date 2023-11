Risparmia 100€ con la Carta di Credito PAYBACK American Express

La promozione che coinvolge la Carta di Credito PAYBACK American Express è attiva fino al 19 novembre 2023.

Diventando Titolare di questa Carta, è possibile beneficiare di uno sconto di 100€ accreditato sull’estratto conto, ma devi spendere almeno 250€ nei primi tre mesi dalla data di emissione.

Questa carta, che combina i privilegi del programma PAYBACK con quelli offerti da American Express, è progettata per coloro che cercano versatilità e convenienza nelle loro spese quotidiane.

Diventa un membro PAYBACK con la Carta di Credito American Express

La carta PAYBACK è priva di qualsiasi quota annuale, garantendo un’accessibilità totale e eliminando costi fissi. Il Tasso Annuo Nominale (TAN) è fissato al 12%, mentre il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) si attesta al 14,31%, offrendo la flessibilità di scegliere un pagamento rateale.

Per incentivare l’accumulo di punti, ogni spesa di 2€ genera 1 punto PAYBACK, con la possibilità di raddoppiarli effettuando acquisti presso i partner del programma, tra cui spiccano Amazon, eBay, Booking.com, YOOX, Asos, e altri ancora. In aggiunta, l’inclusione di una carta supplementare permette di ampliare ulteriormente la raccolta di punti.

Le coperture assicurative integrate garantiscono la sicurezza degli acquisti, e nel caso di un utilizzo improprio della carta, il proprietario gode di una protezione completa.

La Carta di Credito PAYBACK American Express fornisce inoltre accesso a servizi digitali e mobili avanzati, consentendo un monitoraggio agevole e rapido delle transazioni, oltre a offrire la comodità di effettuare pagamenti sicuri attraverso la piattaforma Apple Pay.

Tra i privilegi esclusivi spiccano le Esperienze American Express, che garantiscono l’accesso in anteprima a vendite di biglietti e a posti privilegiati per eventi selezionati.

In aggiunta, è inclusa la Protezione degli Acquisti, un’assicurazione volta a salvaguardare gli acquisti effettuati mediante la carta. Per ottenere la carta, è essenziale essere maggiorenni, avere la residenza in Italia, essere membri del programma PAYBACK e avere un conto bancario SEPA.

Inoltre, il reddito annuo lordo deve essere minimo di 11.000 euro. Nel corso della procedura di richiesta online, bisogna inserire il numero della carta fedeltà PAYBACK, i dettagli bancari, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.