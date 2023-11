Risparmia 48€ sulla tua fornitura di luce e gas passando a NeN

Il piano elettrico NeN è ecologico e senza costi aggiuntivi. Tuttavia, i vantaggi di NeN non finiscono qui, poiché offre un piano di pagamento mensile fisso, simile a un abbonamento.

Se stai leggendo questo articolo, vuol dire che sei alla ricerca di un piano conveniente per l’elettricità o il gas. Fermati e considera soltanto NeN, perché è la soluzione perfetta per te.

NeN non è noto solo per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. L’azienda è rinomata anche per la sua trasparenza e semplicità come fornitore.

I prezzi di NeN sono fissi e rispettosi dell’ambiente: prendono la tua spesa annuale e la dividono per 12 per creare una fattura mensile che rimane lo stesso per l’intero anno. Alla fine dell’anno i consumi vengono ricalcolati in base al costo corrente delle materie prime.

Scopri come risparmiare su luce e gas con NeN

NeN si distingue dagli altri fornitori di servizi perché non crea nuove offerte mensilmente, né impone spese nascoste, costi aggiuntivi o depositi cauzionali. Inoltre, non finge la responsabilità ambientale, ma la incarna davvero.

La fatturazione di NeN è all’insegna della semplicità. Innanzitutto leggono la tua bolletta e raccolgono informazioni sulla tua fornitura, compresi i consumi dell’anno precedente.

Successivamente, NeN applica il prezzo e calcola le spese aggiuntive, come tasse e commissioni di gestione del contatore. Infine, la somma totale viene suddivisa in dodici rate mensili.

Utilizzando NeN potrai dire addio alle continue fluttuazioni dei prezzi dell’energia poiché garantisce una tariffa fissa per 12 mesi.

La tariffa elettrica di NeN è fissata a 0,198 €/kWh, mentre la tariffa del gas è di 0,72 €/Smc. Se stai cercando un fornitore di energia trasparente e semplice con opzioni rispettose dell’ambiente, passa oggi stesso a NeN.

Inoltre, con l’adesione alla “Promo ScontoNeN”, ti verrà riconosciuta una trattenuta di 4€ al mese per i successivi 12 mesi su tutte le forniture che sceglierai di attivare. Ciò si traduce in uno sconto complessivo di 48€ all’anno per ogni fornitura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.