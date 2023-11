Risparmia 50€ passando dal mercato tutelato a quello libero con NeN

Per i consumatori italiani il 1° gennaio 2024 è una data di grande importanza, soprattutto per le famiglie e le microimprese.

Questo perché il mercato regolamentato del gas naturale, che segue le regole tariffarie e contrattuali stabilite dall’autorità per l’energia ARERA, finirà. Ma come incide tutto ciò sul consumatore medio?

Numerose persone si trovano a chiedersi come affrontare il processo di transizione verso un nuovo fornitore di energia. Fortunatamente, NeN è prontamente disponibile per fornire una risoluzione intelligente e conveniente.

Cosa offre NeN che gli altri non offrono?

In qualità di fornitore di energia, NeN si impegna a semplificare l’intricato regno dell’energia e a dare priorità alle esigenze del cliente.

NeN infatti offre in questi giorni una promozione a tutti i nuovi clienti che attivano una fornitura, concedendo loro uno sconto di 50 euro in bolletta. Basta usare il codice “Chicercatrova!NeN”.

Stai valutando l’attivazione di una fornitura con NeN? Se la risposta è sì, devi conoscere i vantaggi principali che puoi aspettarti di ottenere.

Hai provato ansia per i continui cambiamenti dei prezzi dell’energia? NeN offre una soluzione che garantisce tranquillità attraverso un prezzo fisso che rimane invariato per un anno intero.

Di’ addio alle preoccupazioni per gli improvvisi aumenti dei prezzi e goditi il ​​comfort di una fatturazione coerente per la durata di 12 mesi.

Sebbene numerosi fornitori possano affermare di fornire prodotti rispettosi dell’ambiente, NeN si distingue come autenticamente “verde”.

Questo fornitore acquista energia esclusivamente da fonti rinnovabili e pone una forte enfasi sul controbilanciamento delle emissioni di CO2.

Adottando queste misure, NeN contribuisce attivamente alla creazione di un futuro più sostenibile per le persone di tutto il mondo.

Per i nuovi clienti c’è uno sconto di 50 euro su ogni fornitura per il primo anno. Approfitta di questa offerta utilizzando NeN per calcolare la tua rata mensile e attivare la tua fornitura. All’attivazione riceverai subito lo sconto e avrai accesso al mercato libero per un risparmio immediato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.