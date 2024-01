Risparmia con Carta Oro American Express: 250€ di sconto per te

Se la tecnologia è la tua passione e lo shopping la tua debolezza, non puoi fare a meno di Carta Oro American Express. Lo sai che è in corso un’offerta davvero straordinaria, che scadrà soltanto il 22 febbraio? Se non sei informato, lascia che ti spieghiamo noi di cosa di tratta.

Intanto, ti diciamo che, se chiederai la carta di credito, otterrai uno sconto di €250 sul tuo estratto conto. Ma ci sono delle condizioni per ottenerlo: continua a leggere per scoprire quali.

Carta Oro American Express: libertà di acquisto e pagamento flessibile

Vuoi acquistare qualcosa che hai sempre desiderato, tipo l’ultimo modello di smartphone o di laptop, ma non hai i soldi necessari per pagare tutto e subito? Carta Oro American Express risolve questa problematica.

Grazie alla flessibilità dei pagamenti rateali, potrai rimborsare tutto comodamente e senza svuotare il tuo conto corrente. È come un investimento? Più o meno, ma con vantaggi unici.

Parlando sempre di vantaggi, ogni euro che spenderai ti verrà rimborsato sotto forma di punti. Inoltre, potrai viaggiare o partecipare a eventi a prezzi scontati, oltre a poter accedere a più di 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo.

Se vuoi il meglio dalla tua vita e dall’attuale tecnologia, questa promo è l’occasione giusta: lasciartela sfuggire sarebbe un peccato mortale!

E la sicurezza? Non devi preoccuparti: avrai protezione completa contro frodi, furti, smarrimenti, danneggiamenti e altro, ovunque tu sia.

Dicevamo delle condizioni per ottenere il rimborso di 250 euro. A partire dalla data di emissione della carta, dovrai spendere entro 3 mesi 3.000 euro.

Inoltre, per poter ottenere la carta, devi avere un reddito annuo lordo di 25.000 euro, essere maggiorenne e residente in Italia, avere un conto corrente bancario o postale operante nel circuito SEPA.

Se soddisfi queste condizioni, non devi far altro che cliccare sul bottone qui sotto, entrare nella pagina ufficiale dell’offerta e richiedere la carta.

