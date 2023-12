Risparmia con Conto Corrente Arancio: canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi

Con l’ultima offerta online di ING, i nuovi clienti possono godere di vantaggi esclusivi aprendo un Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli.

Questa promozione straordinaria consente di usufruire di canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi. Al termine del primo anno, mantenendo attivo il Modulo Zero Vincoli, è possibile prolungare queste condizioni privilegiate, richiedendo l’accredito dello stipendio/pensione o mostrando entrate mensili di almeno 1.000€.

Conto Corrente Arancio: tutti i vantaggi

I vantaggi del Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli sono i seguenti:

Canone gratuito per i primi 12 mesi: Questo include prelievi di contante con carta di debito sia in Italia che nel Vecchio Continente. Inoltre, sono compresi i bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche tramite Servizio Clienti.

Modulo di assegni incluso ogni 12 mesi: Un beneficio aggiuntivo che contribuisce a rendere Conto Corrente Arancio una scelta conveniente.

Carta di Credito Mastercard Gold: I titolari del conto possono richiedere questa carta di credito, che diventa gratuita scegliendo il piano Pagoflex o spendendo fino a 500€ al mese.

Compatibilità con i pagamenti contactless: La Carta di Credito Mastercard Gold supporta pagamenti contactless ed è compatibile con le app mobile Apple Pay e Google Pay.

Carta di Debito Mastercard inclusa: Associata al conto corrente, questa carta di debito consente prelievi di contanti in Italia ed Europa, oltre ad effettuare acquisti in tutta sicurezza. Anche questa carta supporta le app di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay.

Durante l’attivazione del conto, ricorda di selezionare l’opzione Modulo Zero Vincoli per godere dei primi 12 mesi a zero costi. Renditi conto di quanto puoi risparmiare e semplificare la gestione del tuo denaro con Conto Corrente Arancio.

